Une nouvelle date pour le carnaval de Marseille

Toujours dans les starting-blocks depuis 2 ans, le carnaval de Marseille se tiendra finalement le samedi 28 mai au départ du Vieux-Port. L'annonce a été faite ce mercredi 18 mai par la Ville de Marseille, qui vient de trouver une nouvelle date.

Effacé en 2020 et en 2021 à cause du Covid, le carnaval devait se tenir le samedi 2 avril 2022. L'évènement festif a été reporté à cause d'un épisode de vent violent.

Côté programme initial, l'heure du rendez-vous pour les carnavaliers est fixée à 13h30 devant l'Hôtel de Ville, avant le départ du grand défilé, qui remontera le quai du Port, le quai des Belges, pour se diriger vers la Canebière. La fin du spectacle est prévue à 16h avec un rassemblement où le public sera invité à chanter et danser avec les carnavaliers.