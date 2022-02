Une nouvelle déchèterie inaugurée à Antibes, tournée vers le tri et le recyclage

Vous êtes professionnels et vous avez des déchets à jeter ? Une nouvelle déchèterie ouvre jeudi 24 février à Antibes. Cette déchèterie dernière génération possède une dizaine de compartiments différents - végétaux, gravats, bois, cartons, plâtres, encombrants, déchets d'ameublements ou encore huiles végétales - pour mieux trier les déchets et ensuite les recycler.

Elle est installée au 254 rue Henri Laugier, derrière la salle Azurarena. Elle est ouverte tous les jours sauf le dimanche pour les professionnels de 8h à 11h45 et des 13h à 17h. Les particuliers peuvent aussi s'y rendre tous les samedi uniquement sur rendez-vous sur le site d'Univalom.

La déchèterie inaugurée derrière la salle Azurarena mercredi 23 février à Antibes © Radio France - Manon Derdevet

Fini donc les bennes à ordures, les déchets doivent être déposés au sol dans le compartiment qui correspond. "Il sera plus facile de trier et de retirer un objet quand il n'est pas au bon endroit. Dans les autres déchèteries une fois que c'est dans la benne, c'est trop tard", explique Stéphanie Julien est la gérante de la nouvelle déchèterie et la coordinatrice des déchèteries sur le réseau Univalom. Ce syndicat mixte valorise les déchets ménagers sur 29 communes dans l'agglomération Sophia-Antipolis, des Pays de Lérins (sauf Cannes) et Mouans-Sartoux pour la Communauté d’agglomération des Pays de Grasse.

Les objets récoltés dans la déchèterie d'Antibes sont ensuite recyclés et revalorisés. © Radio France - Manon Derdevet

Des déchets revalorisés et recyclés

Chaque déchet récolté est ensuite revalorisé et recyclés, selon Univalom. "Chaque filière de déchet a un traitement spécifique. Le déchet vert sera valorisé sur une plateforme de compostage, le mobilier trié sur une plateforme spécifique et permettra de refaire des particules de meubles. Chaque matière a son traitement spécifique", détaille Stéphanie Julien.

Jean Leonetti, président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, a l'inauguration de la nouvelle déchèterie. © Radio France - Manon Derdevet

Les déchèteries ne sont pas des décharges - Jean Leonetti

Ce nouvel outil, pensé avant tout pour les entreprises, permettra aussi de lutter contre la problématique des dépôts sauvages de déchets espère Jean Leonetti, président de la communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. "Les déchèteries ne sont pas des décharges", assure-t-il. "C'est un outil environnemental majeur. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des dépôts sauvages ou des décharges dans nos campagnes avec les outils qu'on met en place", explique l'élu qui explique vouloir faire passer un message aux entreprise. "On a des sanctions qui sont devenues très sévères. Néanmoins nous devons proposer une alternative et là il y a une alternative véritable", se réjouit Jean Leonetti qui espère que cette nouvelle déchèterie permettra de convaincre les azuréens d'arrêter les dépôts sauvages.