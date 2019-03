Une nouvelle déchetterie à Amiens dans le quartier Renancourt

Amiens, France

Il y avait une déchetterie au Nord, au Sud et à l'Est d'Amiens, mais pas encore à l'Ouest. Ce sera chose faite en 2020. Amiens Métropole a dévoilé ce mardi son projet de déchetterie "nouvelle génération" qui verra le jour dans le quartier Renancourt d'ici la fin d'année prochaine.

Sécurité et recyclage

Une déchetterie propre, sécurisée et qui se fond dans le paysage. Ce sont les trois critères exigés par la collectivité et ils sont tenus assurent les élus. Le site pourra récolter jusqu'à 600 tonnes de déchets dans des bennes qui comportent un système de compactage intégré. Il y aura aussi une recyclerie pour laisser des jouets, meubles ou des appareils électroménagers qui peuvent avoir une seconde vie. Chaque soir, les bennes seront fermées pour empêcher tout vol ou incendie volontaire.

Respect de l'environnement

Avec ses toitures végétalisées, ses façades vertes fabriquées à base de PVC ou de bouteilles en plastiques recyclées, la déchetterie devrait s'intégrer dans l'environnement. Elle sera implantée sur 11 100 mètres carrés en contrebas de l'avenue de Grâce et de la rue de la Cavée. Pour les élus de la métropole et les habitants du quartier, il ne fallait surtout pas gâcher la vue sur la Tour Perret et la cathédrale que l'on en quittant l'autoroute.

Éviter les dépôts sauvages

Le projet a été présenté également aux habitants du secteur lors d'une réunion d'information ce mardi soir. S'il a suscité quelques réserves au début, les riverains semblent convaincus désormais, avoue le président du comité de quartier de Renancourt. D'autant qu'il n'y avait aucune déchetterie dans le secteur Ouest de la ville. "J'espère que ça va éviter les dépôts sauvages qu'on voit du coté du cimetière, de la rue de la Cavée où les gens viennent jeter n'importe quoi", explique Jean-Noël Dumange.

La métropole investit 5 millions d'euros

Les travaux démarreront en janvier prochain pour une ouverture prévue fin 2020. Le coût du chantier s’élève à 1 970 000 euros. La Métropole lancera également dans les prochaines semaines des travaux de réhabilitation des déchetteries Nord et Sud pour un montant total estimé à 3 millions d'euros.