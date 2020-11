Une nouvelle espèce de plante découverte en Brenne

Qu'est ce qui est jaune, qui fait une quinzaine de centimètres de haut, qui vit sur les étangs de Brenne et qui se nourrit de micro animaux aquatiques ? C'est l'utriculaire brennensis, une toute nouvelle espèce de plante découverte en Brenne.

Tout commence il y a dix ans. Deux botanistes la repèrent sur l'étang de Bellebouche. Pendant des années, ils vont s'évertuer à croiser toutes les données mondiales pour vérifier qu'elle n'existe nulle part ailleurs et qu'il ne s'agit pas d'un hybride. Dix ans plus tard, les spécialistes sont formels : nous venons d'assister à la découverte d'une nouvelle plante qui a très officiellement intégré les herbiers du Museum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est François Pinet qui s'est chargé de faire la planche d'herbier : "Nous avons fait des recherches pour essayer de comprendre d'où elle venait, s'assurer que ce n'est pas une espèce exotique, une espèce invasive ou une espèce échappée d'un jardin botanique...Mais non, c'est bien une nouvelle espèce pour la science et pour le monde !"

Cette plante se nourrit en piégeant des toutes petites espèces aquatiques qui, dès qu'elles heurtent une sorte de cil à l'entrée d'une petite outre accrochée aux feuilles, se retrouvent aspirées, piégées dans l'outre, puis digérées. L'utriculaire brennensis est capable de se reproduire, ce qui fait d'elle une espèce à part entière et non une hybride. Elle est repérable aujourd'hui sur au moins une trentaine d'étangs de Brenne.

Reste à savoir comment elle est apparue. "Il est possible que nous soyons passé très longtemps à côté sans la voir.. mais c'est très étonnant. Alors pourquoi apparait elle maintenant ? D'où vient-elle ? Qui sont ses parents génétiques ? Pour l'instant, on ne sait pas du tout" reconnait François Pinet. Il faudrait donc dresser un portrait génétique de la plante pour déterminer ses parentés et découvrir son origine. Un nouveau défi qui pourrait prendre encore de nombreuses années.