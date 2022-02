Bientôt une étape décisive à Dijon pour le quartier des Lentillères

Que va devenir le quartier libre des Lentillères à Dijon ? Occupé depuis dix ans sur huit hectares d’anciennes terres maraîchères au sud de la ville, près du parc de la Colombière, le quartier accueille des jardins partagés et des habitats. Il pourrait changer de visage, à cause d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) porté par la mairie.

Mobilisés, les opposants du PLU étaient ce jeudi 10 février au tribunal administratif de Dijon pour l’étude de leur recours contre la mairie. Une trentaine d'opposants ont organisé un gouter directement dans la rue devant le tribunal rue d'Assas.

Les soutiens du quartier des Lentillères se sont rassemblés pendant que leur recours était examiné par le Tribunal administratif de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Toujours un double jeu de la mairie de Dijon ?

Installés sur place depuis le début des années 2010, certains habitants vivent directement dans le quartier des Lentillères, d'autres ont simplement un jardin ou un potager. Un espace de logement et de rassemblement, peut-être bouleversé par la création de logements à proximité, via l'Ecocité Jardin des Maraichers.

En deux phases, le nouveau projet d'éco jardin (de 10 hectares) a déjà commencé : la première phase a déjà fait sortir de terre des nouveaux logements à proximité. Et la 2e phase se situe sur les terrains des Lentillères !

Le nœud du problème : la position de la mairie de Dijon. Si François Rebsamen a d’abord annoncé publiquement en novembre 2019 le retrait du projet, le quartier est toujours classé comme Zone à urbaniser dans le dernier plan local d’urbanisme, voté en décembre 2019.

Les arguments pour justifier la création d'une Ecocité Jardin des Maraichers

Un double jeu dénoncé par les habitants et les soutiens des Lentillères qui regrettent l’absence de conciliation proposée par la mairie de Dijon. Pour se défendre, la mairie justifie l’Ecocité Jardin des Maraîchers, un projet “d’une grande qualité environnementale.” Elle précise aussi qu’elle peut intervenir sur la zone du quartier libre des Lentillères, le site n’étant pas classé comme une zone protégée.

De son côté, les amis des Lentillères restent mobilisés. “Si on gagne ce recours, ça va changer la situation, mais si on perd, on ne s'avoue pas vaincu” pointe Mathieu, l’un des membres de l’association, qui réclame aussi la création d'une zone d’écologie communale pour le secteur.

Les banderoles des soutiens du quartier des Lentillères près du Tribunal administratif de Dijon ce jeudi 10 février © Radio France - Alexandre Lepère

Contactée par France Bleu Bourgogne, la mairie de Dijon n’a pas souhaité réagir. La décision du Tribunal administratif sera rendu d'ici une quinzaine de jours