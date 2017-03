Une nouvelle facture EDF à payer suite à des tarifs trop bas en 2014 et 2015

Les consommateurs en Tarif Bleu vont recevoir un courrier d'EDF pour leur annoncer une hausse rétroactive des tarifs. Entre août 2014 et juillet 2015, les tarifs d'EDF étaient inférieurs aux tarifs réglementaires. Le Conseil d'État a pris sa décision : le consommateur doit payer pour rattraper.

Certains d'entre vous risquent de recevoir une facture un peu spéciale de la part d'EDF dans les prochains jours. C'est un courrier dans lequel EDF annonce une hausse rétroactive des tarifs à tous les consommateurs en Tarif Bleu.

"Pas une arnaque, c'est tout à fait légal"

Il s'agit d'un rattrapage en somme pour la période comprise entre août 2014 et juillet 2015. À cette époque, les tarifs d'EDF étaient inférieurs aux tarifs réglementaires. Le Conseil d'État a tranché et maintenant les consommateurs doivent payer. Nelly habite à Feurs depuis deux ans. Elle a reçu une facture d'un montant de 20€ pour un appartement dans lequel elle ne vit plus aujourd'hui : "J'ai reçu une régularisation pour un logement à Saint-Étienne, j'étais étonnée parce que ça date et il y a eu d'autres facturations. Même si c'est difficile de comprendre a posteriori la facturation d'une consommation ancienne, si EDF a le droit, on n'a pas grand-chose à faire ou à dire."

Courrier reçu avec la facture envoyée par EDF suite à la hausse rétroactive des tarifs © Radio France

Et effectivement, c'est tout à fait légal. Ghislaine Akkioui est conseillère juridique à UFC Que Choisir en Haute-Loire. Elle explique qu'il n'y a pas le choix, il va falloir payer cette facture : "Même si le client a changé de fournisseur entre temps ou a changé de logement, s'il était concerné par un contrat avec EDF entre août 2014 et juillet 2015, il recevra une facture de rattrapage." Les hausses n'étaient pas suffisantes par rapport aux tarifs réglementaires. Ghislaine Akkioui ajoute : "Le rattrapage est tout à fait normal et légal puisqu'il concerne deux décisions validées par le Conseil d'État".