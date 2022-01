Une nouvelle formation d'aide-soignants dans le Finistère

Une nouvelle formation d'aide-soignants ouvre ce lundi dans le Finistère : 21 étudiants débutent 11 mois de cours et de stage à Châteaulin.

21 personnes entrent en formation ce lundi matin à l'IFAS de Châteaulin, un nouvel Institut de formation d'aide-soignants. C'est la conséquence du Ségur de la Santé, qui prévoyait de doubler le nombre de places de formation sur cinq ans.

Et le choix de Châteaulin, entre Brest et Quimper, n'a pas été fait par hasard. C'est une "zone blanche en terme de formations, ça va permettre de drainer la presqu’île de Crozon. Jusque là, ils allaient à Landerneau, Brest ou Quimper. C'est une possibilité de formation à proximité et qui va répondre aux besoins du territoire en terme de professionnels de santé", précise Loïc Judeau, directeur des IFAS de Landerneau et Châteaulin. Il estime qu'il y a beaucoup de postes d'aide-soignants vacants en CDI. "C'est inédit qu'en Bretagne il y ait un, deux, trois postes d'aide-soignants vacants !"

un métier qui fait sens

Qui sont ces 21 étudiants ? Des femmes à 90%, jeunes ou un peu plus âgées en reconversion, qui ont passé la sélection sur dossier et oral, sans forcément avoir de formation : "La moyenne d'âge est de 32 ans, les élèves ont de 18 à 49 ans. Il y a une personne qui sort d'un bac et des gens qui sont en reconversion : boulangers, pâtissiers, militaires ou d'autres qui étaient déjà dans le soin et qui vont se professionnaliser. Les gens viennent chercher un métier qui fait sens. Il y a aussi des gens qui travaillaient par exemple dans le métier de la finance et qui veulent avoir une vraie utilité sociale. C'est l'effet post-Covid".

Aucun diplôme requis et niveau bac à la fin

Si aucun diplôme n'est requis, cette formation peut aussi ouvrir d'autres voies, puisqu'on "ressort avec un niveau bac, c'est la nouveauté. On peut ensuite évoluer dans les fonctions soignantes".

Les cours débutent ce lundi, mais une autre formation est en train de recruter sa nouvelle promotion : "La sélection va commencer dès mars pour Landerneau et pour l'ensemble des instituts du territoire."