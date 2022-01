Une formation au permis de conduire adaptée aux handicaps pour les Compagnons de Maguelone

Passer son permis est une grande étape qui demande beaucoup de concentration et de maîtrise. Ce n'est pas un apprentissage facile, surtout quand on a un handicap, même si il est léger. Les Compagnons de Maguelone et l'auto-école de Montpellier Clé de Route sont conscients des difficultés que ça peut représenter pour une personne en situation de handicap. En travaillant ensemble elles facilitent l'apprentissage nécessaire à une insertion professionnelle.

Axel, passe son permis avec les Compagnons

La nouvelle formation donne l'opportunité à 16 Compagnons (sur 117) de passer le code et le permis dans des conditions qui leur conviennent. Michelle Lornier, enseignante de la conduite et de la sécurité routière, accorde beaucoup d'attention aux Compagnons et à leurs difficultés, sa façon de travailler avec eux dans les séances de code ne cesse d'évoluer. L'association s'occupe de fournir le matériel, des tablettes ont été distribuées aux élèves. Pour ce qui est de la formation à la conduite ils verront ça en temps et en heure selon les disponibilités de l'auto-école et les retours des Compagnons.

Michelle Lornier, enseignante de la conduite et de la sécurité routière

Je me donne un an pour passer code et permis

La demande a été faite par les Compagnons, qui sont souvent salariés dans des entreprises, et contraints de faire du covoiturage. Ils considèrent le permis comme un gage de liberté mais surtout d'indépendance. C'est une formation qui va les aider dans la vie professionnelle.