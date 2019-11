Une nouvelle histoire commence pour les halles centrales de Limoges

Limoges, France

"Superbe, génial, fantastique" les superlatifs ne manquent pas parmi les commerçants qui ont commencé à s'installer dans les Halles entièrement rénovées en attendant l'arrivée du public ce samedi matin. 18 mois de travaux ont été nécessaires pour arriver à ce résultat : Des étals plus grands pour les 31 commerçants, un espace convivial et des allées plus vastes pour circuler sans oublier les deux restaurants. Mais le défi de ce chantier était aussi de moderniser les Halles tout en préservant la richesse de ce patrimoine historique.

Les Halles centrales de Limoges ont l'âge de la Tour Eiffel

Avec sa charpente métallique le bâtiment est dans un pur style Eiffel mais ce n'est pas Gustave Eiffel qui a réalisé les Halles de Limoges, ni ses élèves même si la ville de Limoges à l'époque avait approché l'architecte devenu célèbre avec la Tour Eiffel. Cette dernière a d'ailleurs été inaugurée en 1889 comme les Halles de Limoges.

L''exterieur comme l'interieur des Halles a été rénové en respectant les richesses du patrimoine historique © Radio France - Françoise Ravanne

" Ce qui fait la particularité des Halles c'est son architecture qui permettait d'avoir _des volumes extraordinaires et de faire pénétrer l'air et la lumière_, il y avait un principe hygiénique qui était très important et une audace architecturale" explique Eric Boutaud guide Ville d'art et d'histoire à l'office de tourisme de Limoges.

Une rénovation qui met en valeur les 328 panneaux en céramique

L'autre particularité des Halles centrales de Limoges ce sont ses 328 panneaux en porcelaine qui entourent le bâtiment comme une frise. Des panneaux de "grand feu"pour résister aux intempéries et qui représentent les animaux en vente dans les halles à l'époque. "Il y a toute la victuaille notamment des poissons d'eau douce qu'on consommait à l'époque ... Et la race limousine qui commençait son essor" raconte encore Eric Boutaud.

A la fin du 19 ème siècle les Halles centrales de Limoges c'était le ventre de la ville et 200 marchandsvenaient y vendre leurs produits.