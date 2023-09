Une nouvelle journée de grève pour les greffiers à la cité judiciaire de Poitiers

C'est un mouvement entamé au début de l'été et qui ne s'essouffle pas ni à l'échelle nationale, ni chez nous dans le Poitou. Les greffiers font grève et manifestent contre les propositions du ministère de la justice concernant leur statut et leur salaire. La dernière journée de négociation, la troisième, se tient ce mercredi 20 septembre 2023. Alors, ce mardi 19 septembre, pour la troisième fois depuis fin juin ils ont fait grève, de nouveau à Poitiers.

"Un seul greffier vous manque et tout est renvoyé"

Devant l'entrée du palais de justice, une trentaine de greffiers prennent place en début d'après-midi. Ils sont en robes, et dans leurs mains il n'y pas les traditionnels dossiers des affaires en cours, mais des pancartes. Sur l'une d'entre elles on peut lire : "un seul greffier vous manque et tout est renvoyé". Un clin d'œil humoristique au rôle de leur profession : un rouage indispensable à la justice. Préparation des audiences, des dossiers d'instruction, prise en note des audiences, rédactions des actes voici quelques-unes de leurs missions. "Il y a les audiences. Il y a le travail de bureau. On est confronté aux justiciables, aux avocats. Nous sommes les interlocuteurs au milieu de tout ça. En fait, on est là pour s'assurer que tout se déroule correctement et en tout cas pour retranscrire comment ça se déroule" explique Sophie, greffière à Poitiers depuis 20 ans. Ce mardi 19 septembre, les directeurs de greffe ont été appelés pour pouvoir maintenir des audiences. Les greffiers revendiquent 99% de grévistes du côté de la cour d'appel, et 20 à 25% du côté des effectifs du tribunal judiciaire.

Sur leurs pancartes les greffiers de Poitiers jouent la carte humoristique. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Une augmentation de ... 50 euros bruts par mois

Sur le perron, l'une de ses consœurs prend la parole, elle rappelle les étapes des négociations, les propositions et surtout les questions qui demeurent à la veille de la fin des discussions : "Certains d'entre nous pourraient passer en catégorie A. combien? comment? avec quelle mission? Nous l'ignorons toujours" énumère-t-elle. Outre le statut, là où le bât blesse, c'est sur la rémunération. Un débutant touche 1.600 euros nets, dont une partie en prime confie l'une des greffières, alors que pour ce métier il faut a minima 2 ans d'études à l'école de Dijon, certains ont même un Bac +5 en ayant fait une licence en droit auparavant. Les comptes ne sont pas bons, reconnaît Sophie : "on nous propose entre 10 et 22 points de plus sur le salaire. Le point est à 4,92 euros bruts. C'est très, très flou dans ceux qui pourraient arriver à atteindre les 22 points. Par contre, je pense qu'il y aura une très très forte proportion qui sera entre 10 et 11 points. Ce qui nous fait en gros 50 euros bruts par mois !".

À Poitiers, les greffiers dénoncent les propositions de revalorisation faites par le ministère de la Justice. © Radio France - Delphine-marion Boulle

À leurs côtés sur le parvis du palais de justice il y aussi des avocats venus soutenir les greffiers. c'est le cas de Me Malard ! "c'est important pour nous d'être ici aujourd'hui. Les greffiers sont un élément essentiel de la chaîne judiciaire. Il est le garant de cette sécurité juridique que l'on veut tous" explique cette avocate du barreau de Poitiers.

Au niveau national les greffiers appellent de nouveau à se mobiliser jeudi 21 septembre, avec une journée "justice morte". À Poitiers, les greffiers ont prévu de manifester de nouveau jeudi à 13h30 et vendredi à 12h30.