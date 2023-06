Une nouvelle maison d'enfants à caractère social inaugurée à Redessan

3.500 enfants et adolescents de moins de 21 ans sont confiés actuellement au Conseil départemental du Gard au titre de la protection de l'enfance, à la suite d'une décision judiciaire ou en accord avec les familles. Parmi eux, 1.200 sont placés dans des structures gérées par des associations. L'association Coste créée en 1867 à Nîmes en accompagne pour sa part 231. 36 le sont dans la villa qu'elle a acquise à Redessan en 2021. Après plusieurs mois de travaux d'aménagement, cette villa a été inaugurée le 13 juin. C'est ce qu'on appelle une Unité de prévention, de protection de l'enfant et d'accompagnement. Six enfants peuvent y être hébergés en internat. Les autres sont suivis dans leurs familles. "Sur 10 enfants, il y en a huit ou neuf pour lesquels il est important de maintenir le lien avec les familles explique Florent Bril, le directeur de la villa. Pour les autres, ce n'est pas possible. On les accompagne pour qu'ils prennent progressivement leur autonomie. En moyenne, ils restent 16 mois avec nous. 70% retournent dans leurs familles après être passés chez nous."

Développer la proximité avec les familles

Fabienne Richard-Trinquier est la maire de Redessan. Elle a tout de suite donné son accord à l'association Coste pour qu'elle ouvre cette structure dans la commune." Je suis une ancienne prof. Il me semblait normal de donner une chance à ces jeunes. Il faut arrêter d'avoir peur de la jeunesse, parce que la jeunesse est notre avenir. Pour moi, c'était évident de les accueillir ici et de leur donner une nouvelle chance." Développer la proximité avec les familles, c'est justement tout l'objectif de l'association Coste." Les enfants qu'on accueille ici, dans la mesure du possible, on va maintenir leur scolarisation, s'ils sont inscrits dans les clubs sportifs, on va les y maintenir. Pour nous, c'était important de s'installer dans une commune et d'être le plus ouvert possible." L'association doit d'ailleurs ouvrir une nouvelle structure de ce genre à Bellegarde.

Près de 500 familles d'accueil dans le Gard

Le Conseil départemental a financé une partie de l'achat de cette villa. C'est lui qui finance en quasi totalité son fonctionnement. La protection de l'enfance est en effet l'une de ses compétences. "Il manque des places et de personnel reconnait Maryse Giannaccini, la vice présidente du Département déléguée à la protection de l'enfance. On manque aussi de familles d'accueil pour ces enfants. Il en existe près de 500 dans le Gard mais beaucoup vont prendre leur retraite."

Le salon © Radio France - Sylvie Duchesne