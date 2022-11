Une nouvelle maison de retraite à Villefranche-sur-Mer sera construite d'ici 2026

"L'Ehpad L'escinada est aujourd'hui fermé mais il va être reconstruit totalement" explique le maire de Villefrance-sur-Mer. "Le dossier était bloqué depuis plusieurs années. Mais nous avons trouvé les financements et je tiens à remercier l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a doublé sa participation de trois à six millions d'euros. Le Conseil Département des Alpes-Maritimes finance églament à hauteur de six millions d'euros. Le projet coûte 20 millions d'euros. Cette nouvelle maison de retraite remplacera l'ancien batiment l'Escalinada, l'une de nos deux maisons de retraite située l'une à côté de l'autre." Les travaux débutent en 2023 pour une livraison en 2026.

ⓘ Publicité

Un bâtiment neuf équipé de salle de bain

Le nouveau bâtiment comprendra " 102 chambres individuelles toutes équipées de salle de bain, et cela comptera comme des logements sociaux pour la commune."

La commune de 5 000 habitants entre Nice et Monaco célèbre pour la rade d Villefranche abrite l'un des mouillages naturels les plus profonds de Méditerranée.