Une nouvelle maison de santé dans les Monts d'Arrée

Sizun, France

Deux généralistes, sept infirmiers, une sage-femme, une ostéopathe et une ergothérapeute. La maison de santé de Sizun dans le Finistère, qui a ouvert ses portes début octobre, est déjà bien remplie. La municipalité a financé 80% du coût total (1,20 million d'euros d'investissement).

Un projet construit avec les praticiens

Et les élus ont associé les professionnels dès le début du projet. "Certaines petites communes font leur projet de maison médicale sans consulter les professionnels. Et parfois les structures sont vides à l'arrivée, souligne Benjamin Franckaert, un des médecins généralistes. _Dès le début on a été sollicités par la Mairie pour donner notre avis_, pour qu'on ait un bâtiment qui correspond vraiment à nos besoins."

Plus de travail collaboratif

Dans les 600 m², chacun a son cabinet et paye un loyer. Il y a plusieurs salles d'attente. Barbara Denez fait partie des sept infirmiers du cabinet installé dans les locaux tout neufs de la maison de santé. Et elle y voit déjà des bons côtés. "Quand on était dans notre ancien cabinet et qu'on avait des questions, on était un peu démunis... Les médecins n'étaient pas forcément joignables. Tandis que là _on peut avoir tout de suite une réponse et une prise en charge rapide_."

L'aboutissement après un premier projet

Après un premier projet de maison médicale qui n'avait pas abouti, les élus, dont Daniel Le Saint, premier adjoint au maire de Sizun, ont repris le flambeau avec les praticiens. "C'est un service qu'il faut offrir dans une commune, quand on peut bien sûr, je sais qu'il y a des difficultés à trouver des médecins. Ici, _on avait la chance d'avoir, dès le départ, un groupe de médecins intéressés_."

Un troisième médecin généraliste s'installera d'ici la fin de l'année, il reste encore une quatrième place. La commune cherche aussi deux kinés et un dentiste. Des espaces spécialement conçus pour eux sont disponibles.