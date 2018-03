Tulle, France

Une nouvelle manifestation se prépare pour ce samedi à Tulle, contre l'installation de la DNC, un groupe idenditaire, anti-immigration, anti-Europe. Parmi les associations et partis politiques qui appellent à la mobilisation, il y a l'ANACR, l'association des anciens combattants et résistants. Son président à Tulle, Michel Tresallet, expliquait pourquoi à 8h15, sur France Bleu, avec Philippe Graziani.

Tulle, "parce que c'est une ville martyre"

Depuis que l'on sait que cette Division nationaliste révolutionnaire souhaite ouvrir un local à Tulle, Michel Tresallet se mobilise, persuadé que ce groupuscule "fait une OPA sur le plan national" en ce moment, puisque Chambéry, Lyon et Strasbourg sont aussi concernées, et qu'il a "choisi Tulle parce que c'est une ville martyre". D'après lui, ces militants d'extrême-droite ont d'ailleurs déjà "un local d'entraînement à Meymac". "Ce sont surtout des casseurs", estime Michel Tresallet, "mais il ne représentent pas grand-chose, une dizaine de personnes en Corrèze".

Pour autant, "_on ne peut pas accepter leurs propos et leur action dans une ville comme Tu_lle", estime le président de l'ANACR, lui-même fils de déporté du 9 juin 1944, "il fallait une réaction populaire". Plus que ce groupuscule, "c'est la politique internationale qui me fait peur", dit-il, "la recrudescence du fascisme, et du nazisme dans différents pays, comme la Hongrie, les Etats-Unis..."

Plainte après des propos insultants sur un blog

L'ANACR a aussi porté plainte contre un blog sur lequel les martyrs de Tulle ont été qualifiés de "pinpin rouges". "Ce blog est fait aux Etats-Unis, et le 1er amendement autorise à tenir ces propos. Mais ces propos sont tenus par des gens qui sont en France, à savoir le groupe DNR qui souhaite s'installer à Tulle. Ils le disent", explique Michel Tresallet.

La manifestation du "collectif contre l'implantation de groupes fascistes à Tulle" aura lieu ce samedi 17 mars à 11h de la place A. Faucher (Souilhac) à la stèle des déportés, rue Louisa Paulin. Un défilé en silence et sans drapeau, ont décidé les organisateurs.