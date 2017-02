La sirène d'alerte a sonné plusieurs fois à Limoges, mais ce n'était qu'un test

Ce lundi après midi beaucoup d'habitants de Limoges ont été surpris d'entendre sonner à plusieurs reprises la sirène située sur la Mairie de Limoges. Une série de tests a été effectuée pour permettre de vérifier son bon fonctionnement car la sirène a subi des travaux de modernisation.

C'est dans les années 40 que la sirène a été installée dans le campanile de l'hôtel de ville de Limoges, au départ c'était pour prévenir la population des risques d'attaque aérienne. Aujourd'hui elle est toujours là pour prévenir les habitants d'un danger imminent mais la menace ne vient plus du ciel.

11 sirènes en Haute-Vienne pour alerter sur les risques de rupture de barrage

La sirène de la mairie de Limoges n'est qu'une des onze que compte le département de la Haute Vienne . Onze sirènes dont cinq à Limoges, essentiellement installées sur le toit d'écoles mais celle de la mairie est la plus puissante. Elles sont là pour avertir d'un danger bien précis : Les risques de rupture de trois barrages ( celui du lac de Vassivière, le barrage Saint-Marc à Saint-Martin-Terressus et le barrage de Lavaud-Gelade en Creuse). C'est d'ailleurs dans des communes exposées à des risques de submersion que se trouvent les autres sirènes comme Bosmie-L'Aiguille, Aixe-sur-Vienne, Saint-Junien....

Une sirène qui peut maintenant se déclencher à distance

Les travaux entrepris sur la sirène de l'hôtel de ville de Limoges sont liés à la mise en place, par la préfecture, du nouveau système d'alerte et d'information de la population. Elle est donc directement reliée au réseau du ministère de l’intérieur et peut maintenant être déclenchée. Lorsque la sirène retentit, il faut se mettre à l'abri et attendre ensuite les messages provenant de la préfecture . Des messages que l'on peut découvrir par exemple sur les panneaux lumineux des communes ou entendre sur France Bleu Limousin. En tous cas son déclenchement ce lundi après-midi a semé le trouble dans la population; les pompiers de Limoges ont reçu de très nombreux appels de personnes parfois inquiètes.