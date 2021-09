Une nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire à Nice et à Monaco ce samedi

Au plus fort de la manifestation et à quelques jours maintenant de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants ou les pompiers (le 15 septembre), il y avait trois mille cinq cents personnes rassemblés contre le pass sanitaire dans les rues de Nice selon les chiffres de la Préfecture et dix mille deux cents selon les manifestants. La semaine dernière, le samedi 4 septembre les autorités avaient compté 3.000 opposants au pass sanitaire. Le nombre de participants, encore nombreux, semble stagner sur la Côte d'Azur. Presque 200 manifestations étaient prévues sur le territoire français pour ce neuvième samedi de mobilisation.

En revanche pour Monaco, c'est la troisième mobilisation en une semaine et cet-après-midi des centaines de personnes y ont participé (entre 450 et 500 selon la police sur 38.000 habitants dans la Principauté). Le rassemblement a été autorisé par pour une durée d'une heure et contrairement à Nice, tous les participants portaient le masque. Le Conseil National de Monaco doit débattre mardi autour d'un projet de loi du gouvernement visant à rendre la vaccination obligatoire pour le personnel des établissements de santé monégasques, les professionnels de santé libéraux, les personnels des structures d'accueil de personnes âgées. Le syndicat des agents hospitaliers a ainsi appelé à la grève mardi pendant deux heures pour protester contre la "vaccination forcée".