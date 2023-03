Une nouvelle opération de déminage ce mercredi, à Wissant

La station balnéaire et ses habitants permanents ont l‘habitude de gérer ce type d’opérations. C’est la troisième en deux ans qu'un déminage est programmé à Wissant. Tout le village est concerné, par la zone des 1.500 m de confinement, autour de ces munitions, soit plus de 800 personnes.

ⓘ Publicité

Confinement, cela signifie que les habitants peuvent partir avant le bouclage du village et revenir plus tard, une fois l’opération terminée. S’ils restent sur place, ils ne peuvent sortir et doivent rester chez eux, en fermant les volets et en laissant les fenêtres ouvertes, pour éviter les bris de vitres en cas d’explosion non contrôlée.

Circulation interdite à Wissant

Par ailleurs, la commune a décidé de retarder l’ouverture du camping municipal à la fin de la semaine, pour éviter d’avoir à l‘évacuer, car les mobil-home ne sont pas des protections suffisantes. Le marché, habituellement programmé le mercredi, est annulé.

Pendant l'intervention des démineurs de la Marine, il sera impossible d'accéder à la plage de Wissant. © Radio France - Matthieu Darriet

Au-delà de l’accès à la plage, qui sera totalement impossible à pieds et par voie maritime -en plus d'une zone d'exclusion aérienne temporaire- la circulation est interdite à Wissant, pendant toute l’opération. Deux axes seront coupés : la route littorale D940 et la D2 qui va vers Marquise.

Des gendarmes sont mobilisés pour faire respecter ces interdictions, pendant que les démineurs de la Marine travaillent sur la plage, en profitant de la marée basse. Dès qu’ils auront terminé, le dispositif sera levé. Si les conditions techniques ou météorologiques l'exigent, l'opération est susceptible d'être reportée ou d'être prolongée jeudi.