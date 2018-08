Salomé, 7 ans, est née avec une malformation de l'oreille. Elle vit à Emlingen, dans le Haut-Rhin. Sa famille a lancé une collecte pour financer l'opération qui lui façonnera des conduits auditifs et des tympans. Cette intervention se pratique uniquement aux USA et coûte très cher.

La famille de Salomé mobilise voisins et internautes pour financer l'opération de la petite fille

Emlingen, France

« Salomé ou l’oreille d’un ange », c'est ainsi que la famille Volz a baptisé la cagnotte qu'elle a lancée via leetchi.com. Cette famille du Sundgau, qui réside à Emlingen, souhaite faire opérer son enfant Salomé, 7 ans, née avec une malformation des deux oreilles. Elle est arrivée au monde sans conduits auditifs et sans tympans. "Il faut tout reconstruire à l'intérieur!", résume sa maman, Christelle Volz.

Salomé peut être opérée dès l'été prochain - DR

Un chirurgien américain peut reconstruire les oreilles de Salomé

Ce type d'opération, qui doit permettre à Salomé d'entendre normalement et donc d'abandonner ses appareils auditifs, ne se pratique pas en France sur les enfants. Par contre elle peut être réalisée aux Etats Unis. Un chirurgien de Palo Alto, en Californie, est d'accord pour opérer la petite fille en juillet 2019, à condition que la famille alsacienne rassemble 80.000 euros, le coût de l’opération et du voyage.

Les Volz se sont tournés vers cette équipe médicale américaine après avoir eu vent d'une l’opération similaire, pratiquée avec succès sur un petit garçon de Richwiller. En France, les chirurgiens n'opèrent pas les enfants qui souffrent de ce type de malformation.

Le précieux soutien des amis et des internautes

Les Volz, qui espèrent offrir bientôt une vie normale, sans prothèses, à la petite Salomé, ont déjà mobilisé amis, collègues et voisins. Ils ont opté pour le financement participatif pour élargir le cercle des donateurs. Ils tiennent aussi régulièrement des stands d'information lors des manifestations culturelles ou sportives organisées dans le Sundgau. Ils ont fabriqué des porte-clés, des stylos, des flyers qu'ils distribuent au porte-à-porte. "Si on ne réunit pas la somme exacte", assure le papa de Salomé, Serge Volz, "on est prêt à vendre notre maison!"