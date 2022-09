Une nouvelle passerelle pour traverser le Rhône à vélo et à pied au barrage de la Roche-de-Glun

Fini la traversée à vélo périlleuse sur le barrage de la Roche-de-Glun, dans la Drôme. Une nouvelle passerelle a été inaugurée ce mardi 20 septembre 2022 après onze mois de travaux. Longue de 176 mètres et large de trois mètres, elle permet aux piétons et cyclistes de traverser le Rhône en toute sécurité sur une voie dédiée.

Ce projet de 2,8 millions d'euros co-financé principalement par l'Union Européenne, le département de la Drôme, la région Auvergne Rhône-Alpes et la Compagnie Nationale du Rhône a permis aussi d'élargir la route passant sur le barrage pour permettre aux voitures de se croiser sans difficulté.

Passage sécurisé

Parce qu'auparavant, le passage était délicat, "la voie ne faisait que quatre mètres cinquante de large, explique Michel Gounon le maire de la Roche-de-Glun, quand les voitures croisaient les vélos c'était un problème et inversement, les vélos étaient en insécurité totale".

La passerelle est collée au barrage de la Roche-de-Glun © Radio France - Léo Limon

"Le risque d'accrochage devenait problématique" confirme de son côté Frédéric Sausset, le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo. Le passage des vélos et piétons se fait désormais sur une passerelle collée au barrage mais séparée de la route et fixée en encorbellement.

Lieu de passage

Emprunté par les habitants de la Roche-de-Glun et Glun ce passage est essentiel aux échanges entre les deux communes et entre la Drôme et l'Ardèche. "C'est une liaison qui met en sécurité élèves, touristes et les usagers du vélo" détaille Frédéric Sausset. "Les enfants d'un village vont à l'école dans l'autre et inversement, explique Jacques Luyton le maire de Glun, au niveau des commerces aussi il y a des échanges, certains familles vivent dans les deux communes aussi".

Au milieu des habitants à vélos se retrouvent aussi de nombreux touristes. Des visiteurs attirés par la ViaRhona, itinéraire cycliste de 815 kilomètres longeant le Rhône. Les élus locaux placent donc beaucoup d'espoirs dans cette nouvelle passerelle : "c'est un développement touristique de nos communes, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les touristes ne soient pas que de passage mais qu'ils restent quelques temps" ajoute Michel Gounon.