Une nouvelle perspective pour la Maison Carrée

Un nouvel écrin pour la Maison Carrée à Nîmes. Débarrassée des voitures, la rue Auguste qui lui fait face semble désormais beaucoup plus large et offre davantage de visibilité au monument romain qui candidate pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était d'ailleurs une préconisation de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Le chantier lancé à la mi-janvier s'achève d'ailleurs 100 jours avant la réunion de la 45e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Riyad en Arabie Saoudite au cours duquel la France présentera la candidature de la Maison Carrée. Les travaux profiteront en premier lieu aux habitants du quartier, ravis.

