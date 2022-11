Une nouvelle plaque au pied de "l'arbre du pendu" à Pau

Une nouvelle plaque commémorative a été inaugurée ce lundi 14 novembre au pied de "l'arbre du pendu", place Clemenceau à Pau. L'arbre malade, un tilleul, avait du être abattu en 2019. Un ginko biloba a été replanté au même endroit mais la plaque n'avait pas encore été remise en place. Cette cérémonie a permis de raviver le souvenir de l'histoire de Joseph Loustalet. Cet habitant de Sauvagnon avait été arrêté en juin 1944 après une dénonciation. Torturé et fusillé par les allemands, son corps avait été pendu à cet arbre le 14 juin 1944.

Son histoire tragique est aujourd'hui largement documentée grâce aux nombreux témoignages recueillis par le musée de la Résistance et de la Déportation à Pau. Emmanuel Saugeron, le vice-président du musée raconte que Joseph Loustalet, un simple chauffeur, a été désigné par une aubergiste de Sauvagnon comme étant un "terroriste".

La nouvelle plaque dévoilée ne fait plus mention des "allemands" mais de "la barbarie nazie" © Radio France - Yannick DAMONT

"Jeanne C. était un peu courtisée par ce Joseph et bêtement elle a dit, mais elle le murmure, elle ne l'a pas crié : "voilà le terroriste". Le lendemain matin, le village était encerclé par les troupes allemandes et ils l'ont arrêté chez sa mère. Il a été atrocement torturé mais il ne pouvait pas dire grand chose parce qu'il n'avait participé à aucun acte de résistance. Il a eu les quatre membres cassés et c'est mort qu'il a été pendu à cet arbre."

La plaque qui a été dévoilée lundi matin ne reprend pas le texte historique de la précédente plaque. La mention "pendu par les allemands" a disparue. Il est maintenant inscrit "Ici mourut Joseph Loustalet, victime de la barbarie nazie."