Une nouvelle plateforme à végétaux dans l’agglomération d’Alès

Alès vient d’inaugurer une nouvelle plateforme de dépôt de déchets végétaux, plus précisément à Massillargues-Atuech.

Une plateforme à végétaux vient d’être inaugurée par Alès Agglomération sur la commune de Massillargues-Atuech. Il s’agit d’un équipement ouvert à tous, professionnels et particuliers. Il permet le dépôt de déchets végétaux, sans aucune limitation de volume ou d’allers-retours.

Avec une capacité de 300 mètres cubes, la plateforme consiste en une aire d’accueil où l’usager ne verse plus ses déchets dans une benne, mais vient déposer ses végétaux au sol. "En plus d’une totale sécurité pour les usagers, la plateforme est entièrement aux normes incendie et munie d’un débourdeur/déshuileur afin d’éviter aux matières polluantes de se répandre dans la nature."

Un broyage est organisé sur place deux fois par semaine. "Ainsi broyés, les déchets peuvent être utiles pour le transport des boues des stations d’épuration ou pour les besoins des collectivités ou des particuliers."

La plateforme à végétaux est ouverte les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.