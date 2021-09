Une nouvelle recyclerie à Nancy : La Benne Idée mise sur la création

Insertion, écologie et création : trois principes qui ont conduit trois jeunes professionnels à changer de voie et créer il y a quelques mois une recyclerie à Jarville-la-Malgrange, près de Nancy. La Benne idée est en train de germer. En vue : le recrutement de 7 personnes éloignées de l'emploi.

Dans les vastes locaux de La Benne Idée, Loïc Thiébaut s'affaire à retaper entièrement un ancien bureau d'écolier. "Il était en très mauvais état. Les parties métalliques étaient rouillées, la peinture étaient complètement partie à certains endroits et le bois avait même pourri. Il avait pris l'eau, il avait été mal stocké", indique ce menuisier bénévole au sein de l'association.

"Je me suis retrouvé au chômage après un licenciement économique", explique Loïc. "Je trouvais normal de travailler sans être payé, étant donné que je ne travaillais pas et que j'étais payé au chômage. Pour moi, c'était un juste retour des choses et le projet de La Benne Idée me convenait à 100%."

Ce projet, quel est-il ? Une recyclerie créative, autrement dit un lieu de valorisation de vaisselles, mobilier, d'objets déco ou de bricolage voués à la casse et revendus tels quels à petit prix ou bien rénovés et détournés. Exemple : des sommiers métalliques convertis en paravent ou bien des barreaux de lit transformés en assise de chaise.

De gauche à droite : Antoine Plantier, Chloé Geiss, porteurs de projet et Loïc Thiébaut, menuisier bénévole © Radio France - Isabelle Baudriller

A l'origine, trois porteurs de projet : Chloé Geiss, Thomas Henry et Antoine Plantier, une ingénieure agronome, un menuisier-ébéniste et un ingénieur géologue en quête de sens après dix années d'expérience déjà. "On s'est retrouvés autour d'un constat sur notre propre vie professionnelle, on travaillait dans des entreprises privées qui étaient pas mal guidées avant tout par la recherche du profit", souligne Antoine.

"Je voulais trouver un travail plus en adéquation avec mes valeurs : l'écologie, le social et solidaire, le collaboratif", complète Chloé. "Je me lève le matin, j'ai hâte de travailler à la recyclerie, c'est sûr ! Ça a du sens, on a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile." D'ici la fin de l'année, la Benne Idée va accueillir sept salariés en insertion.