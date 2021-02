Une nouvelle source d'eau pour 8000 habitants dans l'Hérault

8000 habitants des communes de Ganges, Laroque, Cazilhac et Moulès-et-Baucels dans l'Hérault vont pouvoir profiter d'une nouvelle source d'eau sous-terraine d'ici 2022. "L'eau sera de qualité pour ces communes" se réjouit Jacques Rigaud, vice président du conseil départemental du canton de Ganges. Un puits de 140 mètres de profondeur a été creusé à Cazilhac, au lieu-dit du Fresquet.

Une source mieux protégée de la pollution

Cette source devrait être mieux protégée de la pollution que le fleuve Hérault. Pas comme à Ganges en 1989, "quand du gaz -oil avait été déversé d'un camion dans l'Hérault. On avait dû couper le pompage de l'eau pendant plusieurs jours et donner des bouteilles aux habitants" se souvient le maire de Ganges, Michel Fratissier. Le coût du chantier est estimé à environ 5 millions d'euros, financé par l'Agence de l'eau, le Département et par le Syndicat Intercommunal d'Eaux et d'Assainissement de la région de Ganges.