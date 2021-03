Une nouvelle "trucothèque" à Metz Borny

Une nouvelle "trucothèque" à Metz ! Après les quartiers de Bellecroix et Outre Seille, c'est à Borny, au 49 boulevard d'Alsace, qu'elle a été inaugurée ce mercredi. Le principe ? C'est un lieu où l'on peut donner des objets dont on ne se sert plus : vaisselle, vêtements, jouets ou encore jeux de société, et repartir gratuitement avec des choses qui nous sont utiles. Ce n'est pas du troc, on peut très bien recevoir sans donner, et vice versa.

Donner, recevoir, emprunter

On peut aussi emprunter certains objets et les ramener ensuite, comme des outils de bricolage, ou un appareil à raclette par exemple. "D'ailleurs, si quelqu'un a une perceuse, c'est quelque chose qui nous est très demandé et qu'on a jamais eu en stock", sourit Marie Madec, chargée de communication et de coordination de l'association Motris, qui gère les trucothèques de Metz.

Faisons de notre avenir un beau présent."

Les trucothèques ont beaucoup de succès : chaque année, chacune reçoit la visite de 7.000 personnes en moyenne. Et il n'y a pas de "profil type" : "on a ceux qui donnent régulièrement, ceux qui ont un vrai blocage psychologique à l'idée de recevoir sans donner, et qui nous laissent aussi des petits dons financiers... Ceux qui ne font pas que prendre sont très rares", détaille Marie Madec qui rappelle néanmoins qu'il ne s'agit pas de charité. La devise de la trucothèque ? "Faisons de notre avenir un beau présent".

Et puisqu'on parle du futur, deux autres trucothèques devraient voir le jour prochainement : l'une également à Borny, l'autre à la Grange-aux-Bois.