Une nouvelle vie pour l'observatoire du mont Aigoual

Un peu plus de 3.550.000€ de budget et 4 ans de travaux pour transformer l'observatoire du mont Aigoual, construit à partir de 1887, en centre d'interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques. Inauguré ce vendredi 7 juillet 2023, il a désormais pour nom "Climatographe, observatoire du mont Aigoual".

Sauver ce bâtiment, ce patrimoine, c'était la volonté des communes du lieu, mais avec à peine plus de 5.000 habitants, difficile de monter un tel projet. Aussi l'État, la Région Occitanie et de département du Gard ont participé au financement de ce que la Région appelle le premier centre français d'interprétation de se sensibilisation aux changement climatiques. Un lieu de réflexion et aussi d'action pour la présidente d'Occitanie Carole Delga : "On peut arriver à concilier et une activité humaine et la préservation environnementale."

Dans ce "Climatographe", une salle de cartes pour se situer, un autre de données météo historiques pour comprendre l'histoire du lieu, des titres choc de presse sur ces changements climatiques, des explication sur les cycles de l'eau et du carbone, des projections sur une mappemonde de l'évolution des températures ou de la pluviométrie selon les différents scénarios envisagés. La dernière salle est appelée "Agir". Là un météorologue est présent pour répondre aux questions des visiteurs avec, au mur, une grande fresque dessinée par Julien Dossier, spécialiste de la transition écologique, un fresque pour comprendre les interactions entre les activités humaines et le climat et le rôle que chacun peut tenir ou jouer pour peser sur l'avenir.