Une nouvelle vie pour une boutique historique de Dijon

On venait y chercher des dragées, on pourra bientôt pousser la porte pour déguster un gâteau. La boutique Maillard située au N°13 de la place Bossuet à Dijon va connaître une nouvelle vie. Ce magasin a marqué la vie de nos familles à travers les baptêmes, les mariages et les anniversaires. Il vient d'être racheté pour être transformé en salon de thé.

C'est le pari de Laurine Fromont. Cette jeune maman de 33 ans a plaqué son boulot de conseillère commerciale à l'aéroport de Lyon. Elle investit près de 160 mille euros dans cette nouvelle vie. "Mon conjoint est de Dijon, il connaissait bien cet endroit. Moi j'ai craqué pour l'emplacement et l'âme de cette boutique. Après le confinement, j'avais envie d'une nouvelle vie, et d'un lien avec mes clients."

Laurine Fromont veut mettre en valeur les vieux murs de cette boutique © Radio France - Olivier Estran

A l'intérieur, les murs sont à nus et le magasin est en train d'être rénové. "On met au jour ce magnifique plafond à la française et ses grandes poutres" détaille Laurine Fromont. "On a aussi dégagé le sol et on fait réapparaitre le paquet, tout comme les pierres apparentes sur les murs à certains endroits."

Encore beaucoup de travaux en vue © Radio France - Olivier Estran

Pour l'heure, les câbles pendent encore dans leurs gaines et une bétonnière trône au milieu du magasin qui est resté ouvert durant 112 ans à Dijon. Il y a encore beaucoup de travail. "Cette boutique etait très chargée, on fait ressurgir les vieux murs" confie la nouvelle propriétaire. "Je veux faire un salon de thé cosy qui proposera de la déco au rez-de-chaussée et un salon à l'étage avec des thés et des cafés de qualité."

L'étage de la boutique Maillard s'ouvre au public

"Nous avons beaucoup de gens qui s'arrêtent sur la pas de la porte et qui nous demandent ce que ce lieu va devenir. Ils nous confient aussi leurs souvenirs sur cette boutique. Beaucoup de personnes ont une petite histoire à nous raconter" sourit Laurine Fromont. Les fidèles de la boutique Maillard vont bientôt pouvoir découvrir les coulisses de ce lieu. La partie salon de thé sera situé à l'étage, à la place de l'arrière boutique.

La partie salon de thé à l'étage © Radio France - Olivier Estran

C'est une grande pièce de 50 mètres carrés avec une verrière côté cour, et deux grandes fenêtres qui donnent du côté de la rue. "On est en face de la cathédrale" s'enthousiasme Laurine Fromont. "On a la vue sur les clochers de Dijon. On fait face à l'édifice. Ca change de la vue du sol. On va faire de cet endroit un lieu chaleureux."

Une des vues sur la cathédrale © Radio France - Olivier Estran

Encore un peu de patience, la boutique de déco-salon de thé rebaptisée "Les Singularités" ouvrira ses portes "dans la deuxième quinzaine de septembre-début octobre."