Sur la couverture d'"Une nuit d'attente", 2 enfants regardent un hélicoptère du secours en montagne s'envoler. L'album illustré raconte les heures d'attente et l'inquiétude de Martin et Léo quand leur papa, secouriste du PGHM de l'isère part pour l'une de ses missions.

Le Versoud, France

"Une nuit d'attente", c'est le titre d'un nouvel album pour enfant qui témoigne du quotidien des familles de secouristes, derrière le risque et le courage de ceux qui partent en mission, l'inquiétude de ceux qui restent.

Céline Armand, institutrice en Chartreuse, épouse d'un secouriste du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) de l'Isère , raconte l'envers du décor, les heures d'attente, les craintes mais aussi la fascination de ses garçons Martin et Léo pour le métier de leur papa.

Martin et Léo surveillent l'hélicoptère du secours en montagne où peut être leur papa -

L'album commence quand ils rentrent de l'école et qu'ils voient l'hélicoptère du secours en montagne voler en direction de la chaîne de Belledonne. Ils savent que leur père est à l'intérieur et qu'il va passer la nuit dehors à tenter de sauver la vie de plusieurs alpinistes en difficulté. "Quelque soit le moment de la journée, s'ils entendent l'hélicoptère, ils s'interrompent pour aller voir. Ils sont en admiration devant leur papa. C'est une histoire personne, chaque enfant, chaque épouse peut se reconnaître dans ce que l'on éprouve au quotidien ".

Au fil des pages, Céline Armand raconte l'intimité de sa famille. Cette histoire -son histoire- elle l'a publiée un peu par hasard. "Au départ, ça devait être une surprise, un cadeau, un unique exemplaire. Et en le faisant lire autour de moi, les amis ont trouvé que l'histoire était touchante et ont dit : pourquoi ne pas la diffuser pour faire connaître la vie quotidienne des familles de secouristes".

Ce qui est angoissant, c'est l'attente, on essaie de ne pas penser aux dangers (Céline Armand, épouse d'un gendarme du PGHM)

La vie quotidienne de ces familles n'est pas toujours facile. Une semaine de permanence commence le lundi 7 heures jusqu'au lundi suivant 7 heures, une semaine complète pendant laquelle le mari de Céline Armand ne voit pas sa famille. "On sait pas à quelle heure il va rentrer, dans quelles conditions, surtout sur des secours de nuit où l'on sait qu'il va partir à pied, avec tous les risques que cela comporte. Ce qui est difficile, c'est l'attente, ne pas avoir ce qu'il va se passer. On a des moments d'angoisse. On essaie de ne pas y penser, on fait avec. Dans la vie quotidienne, on doit s'adapter au métier de mon mari. Ce n'est pas toujours facile. On fait comme si l'on était seuls et quand il est là, c'est du bonus et on profite".

"Au petit matin, Martin entend son papa rentrer et se jette dans ses bras" -

Céline Armand a écrit tous les textes de l'album et c'est une amie, Magalie Deu, qui l'a illustré. Tiré à 500 exemplaires, l'album est en vente dans cinq librairies dans le Grésivaudan et peut-être commandé via les PGHM de toute la France.