Une "Nuit de la solidarité" à Tours pour recenser les sans-abris

Combien y a-t-il de sans-abris qui dorment dehors dans les rues de Tours sur un petit matelas de fortune, avec une simple couverture pour les protéger du froid ? Pour mieux adapter leurs dispositifs d'aide, la municipalité et la préfecture d'Indre-et-Loire participent à la "Nuit de la solidarité", le jeudi 20 janvier.

L'objectif est de recenser toutes les personnes sans domicile fixe de la ville. Au total, 230 agents municipaux et de l'État, élus, bénévoles d'associations ou étudiants seront mobilisés et répartis sur 74 secteurs de Tours. Ils sillonneront par petits groupes toutes les rues, les parcs et jardins de 19h à 23h pour aller à la rencontre des sans-abris. Un petit guide de tous les contacts utiles et un kit comprenant café, thé, soupe lyophilisée et couverture leur seront remis.

Rendre visibles les invisibles

Surtout, les participants à cette "Nuit de la solidarité" rempliront avec eux un petit questionnaire. D'où viennent-ils ? Pourquoi n'ont-ils pas accès aux hébergements de nuit via le 115 ? Bénéficient-ils d'une aide alimentaire ? Car pour "rendre visibles ces invisibles", comme l'indique Marie Quiton, adjointe au maire de Tours, en charge du logement, il faut connaître leurs besoins. "Ce n'est pas une maraude, poursuit l'élue. Il n'y a pas d'intervention sociale." Du moins, dans un premier temps.

Ensuite, sous un mois, les différents questionnaires seront analysés. Cela permettra aux services de la municipalité et de la préfecture de voir quelles améliorations il faut apporter en matière de lutte contre l'exclusion, s'il faut créer des logements dédiés aux sans domicile fixe, à l'image des 20 "tiny houses" dans le quartier de Sainte-Radegonde, s'il faut augmenter pourquoi pas les maraudes ou le nombre de places d'hébergements d'urgence. La nuit du 17 janvier, une douzaine de sans-abris ont été refusés par les services du 115 en Indre-et-Loire par manque de places.

Cinq fois plus d'hébergements d'urgence en 10 ans

La préfecture d'Indre-et-Loire tient à rappeler qu'il y a actuellement 722 places d'hébergement d'urgences dans tout le département - 582 en structures d'accueil et 140 dans des hôtels - un chiffre multiplié par cinq en 10 ans. Grâce au dispositif "Un chez soi d'abord", 52 places supplémentaires vont être aussi créées en Indre-et-Loire cette année pour des sans-abris présentant des troubles psychiques.

Par ailleurs, la municipalité de Tours a annoncé, ce mardi, la création d'une nouvelle délégation concernant le droit au logement au sein de son conseil municipal. Sous la responsabilité de Maire-Pierre Cuvier, elle sera chargée notamment de mettre en œuvre des politiques à destination des sans-abris.