C'est une première à Brest et Quimper : une nuit de la solidarité ce jeudi soir pour recenser les personnes sans domicile fixe et leurs besoins.

Une nuit de la solidarité pour recenser les sans-abris et leurs besoins à Brest et Quimper

C'est une première dans le Finistère : la Nuit de la solidarité est organisée à Brest et Quimper, comme dans 15 autres villes en France, dont Rennes. Un projet qui mobilise les mairies, les associations et des citoyens bénévoles. Dans le Finistère, l'opération est pilotée par les Centres communaux d'action sociale. "Il s'agit de faire une véritable cartographie et connaitre les personnes, répondre au mieux aux besoins : logement, financier, alimentaire", précise Olivier Hamon, président de la Croix-Rouge du Finistère qui s'associe à cette Nuit de la solidarité, en déployant une quarantaine de bénévoles.

La Croix-Rouge déploie ses deux SAMU sociaux en trois ou quatre maraudes par semaine, pour écouter ceux qui dorment dans la rue, et les orienter vers des structures spécialisées.

Problème de l'hébergement d'urgence

Et ici, les problèmes sont les mêmes que dans toutes les villes : "Brest et Quimper ne font pas exception : pénurie de logements et accès difficile vers les structures d'accueil." Le 115 est saturé : "Le logement, c'est le problème le plus conséquent chez nous, surtout avec la baisse des températures ces jours-ci. On a besoin tout de suite de logements d'urgence (pour une ou deux nuits), malheureusement on n'en obtient quasiment jamais, il n'y a plus de solution au niveau local."

La Nuit de la solidarité a lieu de 21 heures à 23 heures à Brest, et de 18 heures à 23 heures à Quimper.