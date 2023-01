Une œuvre de Banksy à gagner à la tombola du secours populaire de la Sarthe

D’une valeur marchande de 350 euros, l’œuvre Flower Thrower de Banksy est à gagner lors de la tombola organisé par le secours populaire de la Sarthe. Pour lancer la première campagne de collecte de l’année, un Sarthois qui souhaite rester anonyme a offert cette œuvre à l’association.

Sur un carton de 21 cm sur 30 cm, l’œuvre représente un homme, bandana sur le visage et prêt à jeter un bouquet de fleur en guise de cocktail molotov. « Il s’agit d’une œuvre distribué dans le cadre de la performance Dismaland en 2015 qui consiste à dénoncer le marché de l’art et les prix exorbitants que certaines de ces pièces pouvaient atteindre en salle des ventes ». indique Maël Brillant, directeur du secours populaire de la Sarthe.

Une tombola pas comme les autres

Pour le secours populaire de la Sarthe, c’est une première d’obtenir une œuvre comme don. « C’est une forme originale de contribuer à la vie du secours populaire. On est au-delà du don financier, il y a une forme de supplément d’âme car le donateur se détache de quelque chose qui est porteur de sens et nous offre la possibilité de médiatiser la tombola que nous faisons. ». explique Maël Brillant, directeur du secours populaire de la Sarthe.

Maël Brillant espère avoir plus de dons grâce à cette œuvre. « Cette tombola, j’espère que ça mettra un coup de projecteur sur le secours populaire pour que l’on puisse répondre au mieux aux demandes qui sont en croissance depuis le mois d’août ».

De plus en plus de bénéficiaires

« Depuis le mois d’août 2022, nous sommes à plus de 300 familles accompagnées sur le Mans seulement. On a beaucoup plus de familles nombreuses ». Insiste Maël Brillant.

De plus, 50 % des bénéficiaires du secours populaire sont des enfants. C’est pourquoi, l’association se réjouit de la médiatisation de sa tombola.

Informations pratiques

Les tickets sont à deux euros et le carnet de 10 tickets à 20 euros. Pour les récupérer, vous devez vous déplacer dans les antennes du secours populaire de la Sarthe. Le tirage au sort de la tombola a lieu le 21 mars 2023.

Il y a également une tombola nationale du secours populaire qui permet de gagner une croisière en méditerranée. Le tirage se fera le 24 mars 2023.