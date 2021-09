Une œuvre de Louis Derbré quitte la Mayenne pour la Normandie, la famille du sculpteur désabusée

La famille de Louis Derbré, le célèbre sculpteur mayennais mort en 2011, est désabusée. Le Prophète, une des oeuvres monumentales de l'artiste en bronze, 8 mètres de haut, visible à Ernée sur la route de Gorron, va quitter la Mayenne pour rejoindre Deauville en Normandie.

"On a mené une bataille stérile"

La Ville de Laval, qui aurait dû l'accueillir, a raté l'occasion raconte Mireille Darré, la fille de Louis Derbré : "dommage, tant pis ! On l'a dit et redit. On a rencontré à de multiples reprises les politiques du terrain. Nous avons un attachement familial très fort ici mais on ne peut pas forcer des gens à boire de l'eau qu'ils ne veulent pas boire. Nous bataillons pour que l'oeuvre de mon père puisse profiter au plus grand nombre, c'était son désir. Mais je suis très heureuse que son oeuvre soit reconnue à sa juste valeur et que la ville de Deauville l'honore et la mette en valeur bientôt, c'est merveilleux". Le maire de Laval, Florian Bercault, se déclare déçu de ne pas pouvoir accueillir cette sculpture. Il estime que le Fonds de Dotation, qui gère les oeuvres de Louis Derbré, est le principal responsable de ce couac.

L'Espace Louis Derbré à Ernée racheté pour en faire un lieu de résidence musicale et artistique

Mireille Darré n'arrive pas, par ailleurs, à comprendre pourquoi la Mayenne ne popularise pas l'oeuvre de son père, estimant par exemple que les Anneaux, installés sur un rond-point à Laval sur la route de Mayenne, "sont totalement abandonnés, les sculptures dans la ville ne sont pas identifiées en tant que tel. Ils auraient pu faire un circuit". La fille de l'artiste avait même imaginé un projet de lieu dédié à Louis Derbré, "je l'ai souvent répété à des élus mayennais, creusez, il y a un trésor. Personne n'a creusé, on ne peut que le regretter".