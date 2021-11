Une œuvre mémorielle sur la Promenade des Anglais de Nice : les artistes peuvent participer au projet

Certaines familles de victimes l'attendent depuis cinq ans, après avoir fait l'objet de moultes discussions entre les associations de victimes, il y aura bien une œuvre sur la Promenade des Anglais de Nice face au Palais de la Méditerranée, à l'endroit où le camion s'est arrêté après avoir tué 86 personnes le 14 juillet 2016. Pour se faire, La Ville de Nice lance un appel aux artistes pour la conception et la réalisation d'une œuvre mémorielle. Trois associations de familles de victimes, "Promenade des Anges", "Mémorial des Anges" ou "Life ou for Nice, une voie des enfants : 14 juillet 2016", participeront au comité qui donnera ensuite son avis sur les esquisses et photomontages des artistes ayant participé à l'appel au projet. Les trois structures devront tomber d'accord sur un même projet pour que celui-ci puisse voir le jour.

Installer l'œuvre mémorielle sur la Promenade des Anglais

Le lieu d'installation de cette création en la mémoire des victimes a longtemps été discuté, certains le souhaitant sur la colline du château. D'autres militent pour un lieu musée mémoriel et un centre de lutte et de prévention contre le terrorisme. Finalement, la Mairie de Nice et les associations sont tombées d'accord sur le lieu, l'œuvre sera bien installée sur la Promenade des Anglais. Elle viendra en complément du mémorial des victimes situé dans les jardins de la villa Masséna de Nice, reconnu comme lieu de recueillement par tous et même par les représentants de l'Etat.

À quoi elle pourrait ressembler ?

Les projets devront exprimer à travers ce monument, la résilience, la solidarité, la force, l'union, l'espérance, de meilleurs lendemains et ressembler à un hymne à la vie. Elle devra être élancée, lumineuse et aérienne. Anne Murris, Présidente de l'association Mémorial des Anges souhaite qu'elle soit apaisante "je pense à titre personnel qu'on arrive à faire passer plus de messages lorsque nous sommes en face d'une œuvre qui apporte de la sérénité plutôt que quelque chose de triste et de lugubre". Alain le Co-président de Promenade des Anges souhaite également que le monument soit élancé, il aimerait par exemple, un grand oiseau aux ailes déployées avec un cœur à l'intérieur.

Les artistes devront proposer avant le 7 décembre prochain leur projet.