Une œuvre vendue aux enchères au profit des Restos du Cœur

L'artiste champardennaise, MAAT., va vendre aux enchères une de ses œuvres au profit des Restos du Cœur. C'est ce vendredi 17 décembre à 15h00, dans la salle des ventes Ivoire à Reims par maître Thierry Collet.

Le terrain de jeu favori de MAAT., c'est le métal. A ses yeux, c'est une matière suffisamment malléable pour pouvoir exprimer toute sorte de chose. Autre particularité, elle travaille exclusivement dans des usines. Une manière pour elle de continuer d'apprendre auprès des ouvriers. L'œuvre qu'elle a mise aux enchères s'appelle "Menottes". Tous les fonds collectés lors de cette vente iront aux Restos du Cœur. La mise à prix est de 10 000 euros. "C'est ma première vente aux enchères, confie MAAT.. Je suis un peu stressée. D'ailleurs ce sera ma première et dernière !"

MAAT. est née à Paris et se dit "adoptée par la Champagne-Ardenne" après avoir commencé la soudure "il y a plus de trente ans dans une usine rémoise."

Une œuvre symbole des privations de liberté

L'œuvre est un socle métallique surmonté de 50 menottes soudées les unes aux autres. 90 centimètres de haut pour 22 kilogrammes, "histoire de faire quelque chose d'imposant, mais pas monumentale" d'après MAAT..

Ces menottes ont servi à la police et à la gendarmerie. L'artiste, a pu les récupérer auprès de la Direction de l'Equipement et de la Logistique de Metz, "une sorte de magasin où se fournit le ministère de l'Intérieur." Le choix des menottes comme base de son œuvre n'est pas anodin. Avant tout un symbole de restriction de liberté, elles représentaient en décembre 2020 l'état d'esprit de MAAT.. "On était confiné. Je suis artiste, donc impossible de sortir, impossible d'échanger avec les gens, impossible de voyager. Je travaille beaucoup à l'étranger. Je me sentais vraiment empêchée."

D'après l'artiste, l'œuvre n'est ni plus ni moins qu'une représentation de l'époque : crise sociale, crise sanitaire et obsession sécuritaire. Elle s'inscrit dans une série intitulée "Utopia, un autre regard". Une série constituée d'empilement d'objets que MAAT aimerait voir disparaître.