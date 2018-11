VIDEO - Un Opérabus sillonne les petits villages d'Indre-et-Loire pour faire découvrir la musique baroque

Crouzilles, France

Il ne faut pas nécessairement être à Paris pour entrer dans l'opéra Garnier. Depuis un mois, un Opérabus sillonne les villages de la région Centre-Val de Loire pour faire découvrir la musique baroque aux habitants de petits villages. Le car musical a posé ses dorures et sa fresque typique de la Renaissance en Indre-et-Loire pour terminer sa tournée d'un mois.

L'opérabus peut contenir entre 30 et 40 personnes © Radio France - Manon Derdevet

Au centre de la petite scène, à quelques mètres de la trentaine de spectateurs que peut contenir l'Opérabus, Benjamin Perrot et Florence Bolton sont deux musiciens de l’ensemble de musique baroque "La Rêveuse", passionnés de la musique de la Renaissance et de l'époque baroque notamment. Alors après le Loiret ou le Berry, l'Opérabus fera son dernier concert en Indre-et-Loire dans la petite commune de Fay La Vineuse ce vendredi 30 novembre à 19 h.

Jeudi après-midi, ils ont joué à Crouzilles, un petit village de 500 habitants près de l'Ile Bouchard. Parmi les spectateurs, une vingtaine d'écoliers des villages alentours de CE2, CM1 et CM2.

Pour les deux musiciens, cette tournée avait surtout pour objectif de faire connaître la musique "classique" dans les territoires ruraux. " On s'est rendu compte qu'il y a une grande différence entre les milieux ruraux et urbains. La musique ancienne est très peu représentée en région Centre (...) Souvent les gens ont peur des concerts de musique classique. Nous avons créé une formule qui permet aux spectateurs de discuter avec nous et pas seulement d'écouter la musique mais aussi de mieux la comprendre" explique Florence Bolton.

"Nous voulons faire entendre la musique baroque ailleurs" Florence Bolton.

En quatre semaines, le duo aura fait plus de 2.000 kilomètres. Il a joué devant des étudiants, des résidents d'EHPAD mais aussi des personnes simplement curieuses de découvrir ce bus musical.

Il reste des places pour le dernier concert qui aura lieu ce vendredi soir. Pour une place comptez entre 6 et 10 euros. Un prix volontairement accessible pour attirer le plus de personnes possibles.

Pour ceux qui auraient raté le bus, Benjamin Perrot et Florence Bolton pensent déjà à refaire une tournée Opérabus en 2019.