Plus de 400 détenus avaient été transférés en urgence fin mai 2016 à cause des inondations dans deux bâtiments de la prison de Saran.

Orléans, France

Le dispositif de sécurité était important à la maison d'arrêt de Saran ce mercredi 19 septembre. Les deux bâtiments qui avaient été durement touchés par les inondations en juin 2016 viennent de rouvrir. Plus de 400 détenus qui se trouvaient jusque-là dans le troisième et dernier bâtiment pour hommes ont été transférés tout au long de la journée. 435 détenus hébergés sur le bâtiment CD ont été répartis sur les deux bâtiments. Les travaux de réhabilitation auront couté près de 4 millions et demi d'euros.

6 mois de retard sur le calendrier initial

A la fin du mois de mai 2016, sur les 3 bâtiments prévus pour la détention "ordinaire des hommes", deux avaient été affectés par les inondations. L'eau avait envahi les locaux techniques, elle était montée jusqu'à 1 mètre 80. D'importants travaux ont été engagés pour un coût de 4 millions 400 000 euros. "Des travaux de peintures, il faut changer les portes, rehausser la chaudière et le système électrique pour qu'ils ne soient pas touchés en cas de nouvelle inondation," expliquait Pierre Azzopardi, le responsable immobilier à l'administration pénitentiaire. Mais le chantier n'avait pu débuter qu'en décembre 2017 ... avec un peu plus de 6 mois de retard, notamment à cause d'un appel d'offres infructueux.

C'est donc bientôt la fin du tunnel, mais à la maison d'arrêt de Saran, prison quasiment neuve, livrée seulement en 2014, le souvenir des inondations de 2016 restent un cauchemar. En quelques heures, il avait fallu évacuer les détenus. Certains sont allés dans le 3ème bâtiment épargné par la montée des eaux, d'autres avaient été répartis dans d'autres maisons d'arrêt. A l'époque, près de 400 détenus avaient été relogés dans 23 prisons mises à contribution dans toute la France. Un véritable casse-tête pour l'administration pénitentiaire.

Les deux bâtiments maison d’arrêt hommes, fermés en 2016 à la suite des inondations, ont donc été remis en service après plusieurs mois de travaux qui ont eu pour objectif de prémunir l’établissement de nouvelles inondations et de remettre en état les deux bâtiments concernés. La réception des travaux par l'administration pénitentiaire a eu lieu début septembre. "15 jours de marche à blanc" ont permis de vérifier le bon état de fonctionnement des bâtiments et aux personnels de se réapproprier les lieux.

Une opération de grande ampleur et à haut risque

Le transfert des 435 détenus s'est déroulé sous haute surveillance. Cette opération de grande ampleur a été préparée depuis plusieurs semaines par l'établissement et la DISP de Dijon, a mobilisé 91 personnels de l'établissement ainsi que 46 agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de Dijon, Rennes et Paris. L'opération avait débuté à 4 heures du matin et s'est terminé en fin d'après-midi. "Aucun incident majeur n’est à déclarer," précise l'administration.

"On a commencé très tôt ce matin," explique Ludovic Grigis, du syndicat Force Ouvrière. "Les équipes de l'ERIS sont là pour nous protéger, car on ne sait pas comment peut réagir un détenu qui ne sort pas pendant 22 heures sur 24. Il peut se fabriquer une arme, préparer une évasion parce que bien sûr ils savaient qu'ils seraient transférés ce jour," ajoute-t-il. "Tout s'est passé dans le calme."

Deux bâtiments rouvrent mais un autre ferme

Le troisième bâtiment - celui qui a accueilli les détenus le temps des travaux - sera à son tour rénové : des travaux de peinture, de portes mais pas seulement, les cellules vont devenir individuelles. Le bâtiment, conçu pour 210 places, a accueilli pendant ces 2 ans, 435 détenus. Régulièrement, ils ont été contraints de dormir à même le sol, sur des matelas. Le bâtiment CD, comme on l'appelle, est donc désormais fermé. 435 détenus sont maintenant répartis dans les deux bâtiments rouverts. Les conditions de détention sont désormais moins précaires et les conditions de travail des agents moins dégradés mais "cela ne va pas durer," explique Ludovic Grigis, de Force Ouvrière, "et ça ne réglera pas la surpopulation carcérale." "Pendant quelques jours, on aura une dizaine de places supplémentaires mais dès la fin de la semaine, avec un bâtiment de la prison de Fresnes qui ferme et les tribunaux de Chartres et d'Orléans qui attendaient notre réouverture pour nous envoyer des détenus, on va très vite de nouveau se retrouver en manque de places," ajoute-t-il.

Quant au quartier « centre de détention », à l’issue de travaux de remise en état, "la réouverture se fera début novembre, avec une remontée en charge progressive," estime l'administration. L'effectif total de la prison de Saran sera de 798 détenus fin novembre quand elle aura récupérer son troisième bâtiment. 798, c'est le chiffre théorique, mais les syndicats ne se font pas d'illusion, "cela sera beaucoup plus."