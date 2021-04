Une opération anti drogue réalisée par les gendarmes à Bollène

20 gendarmes ont mené ce jeudi une opération anti drogue dans le quartier de La Rocade à Bollène. 3 personnes ont été interpellés et une quantité importante de drogue a été saisie.

La drogue et l'argent découvert par les gendarmes lors de leur opération

L'opération s'est déroulée ce jeudi dans le quartier de La Rocade à Bollène. Les gendarmes de la brigade de Bollène, renforcés par les militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Orange sont intervenus dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Après plusieurs semaines d'investigation, ils ont investis le quartier où ils ont découvert, grâce à l'aide des chiens de l'équipe cynophile d'Orange, 500 grammes de résine et d'herbe de cannabis conditionnés dans des sachets prêts à la vente. Ils ont également saisis quelques sachets de cocaïne et 1400 euros en liquide.

3 jeunes hommes interpellés lors de l'opération

Lors de cette opération -qui a mobilisé une vingtaine de militaires- 3 personnes ont été interpellées : 2 adultes et un mineur qui aura bientôt 18 ans, tous les trois domiciliés à Bollène. Les adultes ont été présenté au Procureur de la République à l'issue de leur garde à vue. Ils seront poursuivis en Justice et comparaîtront en juin prochain pour trafic de stupéfiants. Le mineur sera lui convoqué par le juge des enfants.