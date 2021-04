Opération de contrôle des attestations de déplacement au péage de l’Île de Ré

Tout le monde était en règle et la police s'en félicite. Ce samedi midi pendant un peu plus d'une heure, une dizaine de policiers ont contrôlé chaque voiture qui se présentait au péage de l'Ile de Ré. Un point de contrôle stratégique en ce début de vacances scolaires. En tout près de 300 véhicules ont été contrôlés et il n'y a eu aucune verbalisation.

Les policiers ont minutieusement remonté la file d'attente qui mène au péage du pont de Ré. A chaque véhicule : contrôle des attestations de déplacement ou du justificatif de domicile. Et dans toutes les voitures, les documents étaient prêts à être vérifiés, parfois même soigneusement présentés dans une pochette plastifiée.

La plupart des conducteurs étaient domiciliés sur l'Île de Ré et rentraient d'une course du coté de La Rochelle. Motif valable.

Certains venaient de l'agglomération de La Rochelle rendre visite à quelqu'un dans les 10 kilomètres autorisés. Motif valable.

D'autres se déplaçaient d'un peu plus loin pour venir faire garder leurs enfants. Valable aussi.