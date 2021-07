Une opération de contrôle du pass sanitaire au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe

Les gendarmes sont mobilisés en Sarthe pour vérifier le respect du pass sanitaire dans les lieux où il est exigé. Ce mercredi 28 juillet, une opération de contrôle était par exemple organisée au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe.

Les forces de l'ordre se sont positionnées devant le centre pour contrôler les entrées et les sorties. "Je ne suis pas surprise, mais je me demande ce qu'ils font là alors qu'il y a quelqu'un qui vérifie déjà à l'entrée", s'étonne Anne-Marie, une retraitée emmenant ses petits-enfants à la piscine.

Vérification des pass sanitaires

Le centre aquatique a en effet l'obligation de vérifier que les clients ont un pass sanitaire, les gendarmes sont là pour s'assurer que cette règle est respectée, mais aussi pour vérifier la véracité des pass sanitaires.

Ils demandent une pièce d'identité, mais même une carte d'abonnement à la bibliothèque peut faire l'affaire, s'il y a votre nom et votre photo. "Tant que la personne est reconnaissable, ça ne pose pas de soucis, c'est du bon sens", résume le lieutenant-colonel Michel Ignatovitch, commandant en second du groupement de gendarmerie de la Sarthe.

Travailler en coopération

L'objectif selon lui, n'est pas de faire du répressif, mais de travailler en coopération avec les gérants d'établissements recevant du public : "on n'est pas sur un effet de surprise, il faut que les choses soient faites de la manière la plus pertinente possible, car la situation varie selon le type d'établissement."

"Certains verront les gendarmes plus souvent que d'autres, mais c'est une question de fréquentation et de population. On part du principe qu'on va travailler dans une relation de confiance", poursuit-il. "A contrario, si la confiance est rompue, on procédera à des contrôles plus inopinées, mais on ne souhaite pas en arriver là."