Une opération de dépistage au Covid menée dans un collège du Loiret

Drôle de défilé ce jeudi matin devant le foyer des élèves, au collège André Malraux de Saint Jean de la Ruelle. Le bâtiment a été transformé en laboratoire d'analyses. A l'intérieur, 2 infirmières scolaires procèdent à des tests antigéniques sur des personnels volontaires.

Les résultats sont connus en 15 minutes © Radio France - Patricia Pourrez

" On attend une vingtaine de personnes sur la journée. Pour notre première, c'était déjà bien" explique Anne Brangier, infirmière rattachée habituellement au collège Dunois d'Orléans. Ces dépistages gratuits sont proposés uniquement aux personnels : enseignants, agents administratifs et bien sûr sur la base du volontariat. La première à se faire dépister ce jeudi matin au collège André Malraux, c'est la principale Nathalie Zing Tsala. " Je l'ai fait déjà pour moi mais aussi pour montrer l'exemple au reste de l'équipe. Et là, je suis rassurée, je suis négative".

25 infirmières scolaires volontaires dans le Loiret

L'objectif de ces tests, c'est de repérer les porteurs asymptomatiques du virus et de rompre les chaines de contamination. La Direction Académique du Loiret a donc élaboré un plan d'action en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé. A partir de janvier, des brigades mobiles d'infirmières scolaires interviendront dans les établissements. "Ce sera en fonction de la circulation du virus" explique Isabelle Meyer, conseillère technique à la Direction Académique. " On ira en priorité dans les établissements où des cas positifs ont été déclarés parmi les personnels mais on fera aussi des opérations de prévention." A ce jour, 25 infirmières scolaires, sur les 90 que compte le Loiret, se sont portées volontaires pour aller assurer ces dépistages. Elles percevront une prime et seront dédommagées de leurs déplacements.