Marseille : Des habitants du Parc Corot vont porter plainte contre l'administrateur judiciaire

Marseille, France

Le nettoyage de la Cité Corot des quartiers Nord de Marseille aura-t-il lieu ? C'est une véritable décharge à ciel ouvert que l'on peut apercevoir au Parc Corot, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Dans cette cité insalubre, gravats, déchets, cartons, pneus, frigos et carcasses de voitures s'amoncellent depuis des années au pied des immeubles. Les habitants, principalement des travailleurs pauvres et des migrants, vivent un cauchemar. Certains ont décidé de faire appel à Jean-Yves Sayag lanceur d'alerte sur Youtube pour venir nettoyer tout ça. Sauf qu'à une semaine de l'opération (les 13 et 14 décembre), Jean-Yves n'a toujours pas obtenu l'autorisation de l'administrateur judiciaire. Ce syndic judiciaire refuse de se joindre à cette opération.

Des carcasses de voitures au milieu du Parc Corot © Radio France - Laurine Benjebria

Des déchets abandonnés depuis plusieurs années © Radio France - Laurine Benjebria

Au pied des immeubles de Corot, des enfants jouent avec des carcasses de voitures. Un terrain de jeu insalubre où s'entassent depuis des années des monticules de déchets, au grand dam de Jean-Yves Sayag : "ça va du réfrigérateur, en passant par le gravas,un peu d'amiante, du carrelage, beaucoup de décombres".

"Nous sommes dans une cité abandonnée", Jean-Yves Sayag

Des pneus et des cartons qui ne proviennent pas des habitants selon Jean-Yves. "C'est jeté par des professionnels du bâtiment qui profitent de la misère de ces gens pour venir les accabler un peu plus" dénonce-t-il, pointant également du doigt des garagistes qui déposeraient, selon lui, des pneus et l'huile de vidange, parfois à même le sol.

Des déchets, des cartons, des gravats au pied des immeubles © Radio France - Laurine Benjebria

Des kilos de déchets et de gravats s'amoncellent au milieu de la cité Corot © Radio France - Laurine Benjebria

Pour lutter contre ces dépôts sauvages, Jean-Yves a donc organisé une opération de nettoyage : les bénévoles attendus "ne toucheront aucun gravas, ils lèveront les morceaux de cartons, les troncs d'arbres, les petits sacs" assure-t-il. Il a fait appel à des professionnels, des entreprises partenaires ou rémunérées par le lanceur d'alerte. Dans une semaine, ils poseront des roches d'une tonne sur les trottoirs. Les bénévoles eux ne toucheront pas à ces rochers, ils auront pour charge de ramasser tous les petits déchets.

Jean-Yves Sayag, lanceur d'alerte sur Youtube, a prévu une opération nettoyage du Parc Corot © Radio France - Laurine Benjebria

Cette opération pourrait bien ne pas voir le jour car le Parc Corot est une propriété privée et l'administrateur judiciaire refuse de donner son autorisation. Maître Victor Gioia, avocat d'une vingtaine de locataires et de propriétaires de Corot, pointe du doigt une gestion calamiteuse de ce syndic judiciaire : "Le syndic refuse au motif que c'est dangereux, c'est faux. Ce qui a de dangereux c'est de laisser les gens dans cette situation". "On va se passer de leur autorisation, on va passer directement par le juge, et se faire autoriser directement par le juge" annonce-t-il. Une vingtaine d'habitants envisagent donc de porter plainte contre ce syndic judiciaire pour mise en danger d'autrui.

Contacté par France Bleu Provence, l'administrateur judiciaire n'a pas répondu à nos sollicitations.