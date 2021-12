Une opération de police pour traquer le GHB dans les bars à Caen

À Caen comme dans d’autres villes françaises, le GHB semble circuler dans les bars et les discothèques. Au-delà des témoignages sous le mot clé “Balancetonbar”, “quatre plaintes ont été déposées, la dernière le 27 novembre” détaille Olivier Le Gouestre, le directeur départemental de la sécurité publique. “L’un des plaignants s’est fait voler son portefeuille et son portable, retrouvé ensuite dans le centre-ville grâce à la géolocalisation”. Des analyses capillaires permettront de déterminer si ces personnes ont bien absorbé du GHB. Mais sans attendre les résultats, cette série a incité la police à se montrer dans les rues animées de Caen ce jeudi soir.

“On traque des prédateurs”

Débutée peu après 23 heures, la tournée des policiers nationaux et municipaux est passée par l’ensemble des lieux très fréquentés le jeudi soir : rue Écuyère, rue de Geôle, le Port et les quais. “Dans des établissements que nous n’avons pas choisis au hasard” précise Julien Decré, directeur de cabinet de la Préfecture du Calvados. “Ils ont fait l’objet de signalements pour circulation présumée de GHB. Certains distribuent des couvercles pour protéger les verres. Une démarche que nous encourageons”. Le GHB est souvent administré discrètement lors d’un moment d’inattention de la victime. Les policiers distribuent des flyers d’information sur cette drogue fulgurante qui fait rapidement perdre toute lucidité à la personne qui l’a absorbée. “Ce sont des prédateurs qui peuvent ensuite agresser ou abuser leur victime” confie le patron de la police du Calvados en supervisant l’opération. Les fonctionnaires observent les comportements des clients, s’intéressent à ceux qui semblent un peu isolés ou à la recherche d’une sortie discrète. “Nous faisons des palpations sur d’éventuels suspects, pour voir si nous trouvons une seringue ou une petite fiole d’un produit qui poserait question” explique Olivier Le Gouestre.

Une étape sur le Port de Caen pendant cette soirée de contrôles dans les lieux fréquentés le jeudi soir © Radio France - Didier Charpin

L’opération est saluée par plusieurs jeunes femmes. “Ah je pensais qu’ils étaient là plutôt pour le pass sanitaire !” sourient deux jeunes clientes, téléphone en main pour montrer le désormais célèbre QR Code. “C’est bien, il faut agir contre le GHB. Si ça peut faire peur à ceux qui cherchent à droguer les filles !”. D’autres jeunes femmes reconnaissent que cette menace gâche un peu leurs soirées. “Je suis clairement plus prudente. Si un garçon propose de me payer un verre, c'est moi qui vais au bar pour me faire directement servir par la serveuse, ce n’est pas lui qui me rapporte le verre” confie Océane, 21 ans. Son amie Camille préfère les bières en bouteille, “comme ça je garde le pouce sur le goulot”. Sans verser dans la psychose, la crainte est perceptible.

Cinq établissements ont été ciblés par les policiers. L’opération n’a pas permis de débusquer des drogueurs en possession de GHB. Les policiers ont aussi vérifié les pass sanitaires et dresser deux verbalisations pour des personnes qui n’avaient pas le sésame : un client dans un bar et un employé chargé de les contrôler à l’entrée d’un établissement.