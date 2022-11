Une opération de solidarité à Thignonville après l'incendie d'un pavillon

Un appel à la solidarité dans la commune de Thignonville, une petite commune de 420 habitants au Nord de Pithiviers. Vendredi dernier, un incendie a ravagé un pavillon (un appareil électrique défectueux est semble-t-il à l'origine du sinistre) Le pavillon était occupé par une famille de six personnes : deux parents et leurs quatre enfants, dont l'un qui fêtait ce jour-là ses deux ans. Tous sont sains et saufs et ont été provisoirement relogés, mais ils ont tout perdu dans cet incendie.

Vêtements, fournitures scolaires, produits d'hygiène...

"A ma connaissance, c'est la première fois qu'un sinistre de cette ampleur se produit dans le village, commente José Pierquin, le maire de Thignonville. C'est pourquoi j'ai aussitôt lancé un appel à la solidarité sur "PanneauPocket", l'application utilisée par la commune : dans la mesure où ils n'ont plus rien, l'idée est de collecter au plus vite des vêtements bébé, enfants et adultes, des chaussures, des fournitures scolaires, des produits d'hygiène."

L'appel de la mairie de Thignonville a été lancé sur l'appli PanneauPocket - Capture d'écran

La mairie de Thignonville sera exceptionnellement ouverte mercredi, de 8h30 à 18h, pour collecter les produits et les vêtements pour cette famille, ainsi que samedi entre 10h et 12h. "Je pense que les gens vont être sensibles à tout ça, la famille va bien mais a été très touchée psychologiquement", conclut José Pierquin.