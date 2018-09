Dijon, France

En 2020, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est avec ce constat alarmant qu'un groupe de militants écologistes a tenté d'interpeller les clients du supermarché Carrefour de la Toison d'Or ce samedi. C'était la première opération "plastic attack" de ce genre à Dijon. Plus que de la moralisation, le but était aussi de montrer que des solutions alternatives aux emballages plastiques existent.

Prendre ses propres emballages c'est aussi avoir le choix", Basile Follin-Arbelet

"Le Jambon à la coupe est emballé dans un papier, on en prend la quantité souhaitée, et en plus c'est moins cher au kilo", Basile Follin-Arbelet veut faire comprendre aux clients que faire attention à la planète n'est pas qu'une question de sacrifice. "Prendre ses propres emballages c'est aussi avoir le choix de ne prendre qu'une petite quantité ou une plus grande quantité de produit, mais à la fin c'est surtout beaucoup moins de déchets."

. © Radio France - Lila Lefebvre

"Je descends ma poubelle trois fois par jour, s'affole Catherine, quand j'étais petite nous allions chez le boucher, à l'épicerie, avec notre panier et c'est vrai que nous n'avions pas tant de déchets". Catherine a donc décidé de jouer le jeu en se débarrassant de tous ses emballages plastiques, en échanges de tupperware et de sachets en papiers.