Une opération séduction lancée à Châteauneuf-la-Forêt pour inciter à venir vivre en zone rurale

"Refuser la fatalité", le mot d'ordre de cette commune rurale à une quarantaine de kilomètres à l'est de Limoges. Samedi 26 août, Châteauneuf-la-Forêt a organisé une journée pour mettre en valeur son immobilier, ses associations, mais aussi ses entreprises autour de différents ateliers. Alors que la désertification des campagnes impacte une grande partie du territoire français, la ville de 1500 habitants compte bien redynamiser son secteur.

Dans le bourg, face à l'Église, Valérie et Vincent, lorgnent sur un panneau d'une maison à vendre. "On l'a repéré il y a un moment déjà et on se disait, c'est drôlement joli !" Le couple, venu de Sussac, s'est rendu à Châteauneuf-la-Foret, intrigué par l'évènement. "On a repéré ça sur Facebook et on s'y est intéressé parce qu'on s'est récemment installé dans le coin et aimerait s'intégrer." Avec près 40 associations, de 95 entreprises sur la communauté de commune, plusieurs ateliers étaient présentés ce samedi.

"Petites villes de demain", un projet porté par l'Etat

Attirer les curieux, c'était justement le but de cette journée. "On est peut-être « paumé » au sens géographique, mais ce n'est pas vide !", sourit le chef du projet "Petites Villes de demain" Thomas Vilette. Ce programme porté par l'État encadre cette opération. En Haute-Vienne, 11 communes ont été retenues pour intégrer ce dispositif, dont Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Junien, Rochechouart, Bellac, Le Dorat, Châlus, Nexon, Châteauponsac.

Plus largement, le programme "Petites Villes de demain" organise des tables rondes avec des acteurs locaux pour identifier et cibler les priorités de chaque territoire.

Françoise Rivet, maire de Châteauneuf-la-Forêt mène une opération de séduction pour "revitaliser sa commune." © Radio France - Salomé Pineda

Près de soixante logements vacants

Claude, une employée de la boulangerie place Eugène-Degrassat salue cette initiative. "Moi, je vis ici depuis 1991 et il fait bon vivre. Mais il faut ramener du monde." Un peu plus loin, un autre commerçant acquiesce, mais se montre plus sceptique "quand j'étais gamin, il y avait plein de commerces dans la rue. Ils ont tous fermé les uns après les autres. On n'a plus de bourg, il est beaucoup trop étalé."

Autant de problématiques entendues par la maire Françoise Rivet. "On travaille sur plusieurs axes en même temps. A la fois sur l'habitat, le commerce, la mobilité, le patrimoine, les équipements, car tout est interdépendant." Le travail ne fait que commencer, à ce jour, Chateauneuf-la-Fôret compte près de 60 logements vacants.