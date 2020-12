Des campagnes publicitaires plus accessibles pour les commerçants nîmois

Une nouvelle opération a pour objectif de rendre plus simple et moins coûteux l'accès aux panneaux publicitaires numériques de la ville pour aider les commerçants à affronter la crise liée au coronavirus.

Un nouveau dispositif vient d'être lancé à Nîmes pour accompagner les petits commerces en pleine crise sanitaire. Il s'agit de rendre accessibles les campagnes d'affichage - habituellement monopolisées par les grandes entreprises - aux petits commerçants et artisans. Un partenariat entre la municipalité et Clear Channel, le groupe qui détient les 18 écrans digitaux nîmois.

Une publicité à moitié prix

"L'idée c'est d'accompagner la relance économique des commerçants nîmois en leur permettant d'accéder à une publicité dans la rue très facilement, en trois clics", souligne Alban de Grendel, directeur régional Méditerrannée de Clear Channel. Les commerçants peuvent ainsi commander une journée de publicité, ou plus, sur un ou plusieurs panneaux géolocalisés de la ville, via une appli sur smartphone (mapubdigitale.fr). Le tout à moitié prix jusqu'à la mi-février : 19,5 euros la journée sur un panneau au lieu de 39 euros.

Une visibilité en pleine rue

"On y aurait pensé mais sans imaginer que ce serait accessible pour nous par rapport au budget", remarque Fanny Bousson, gérante de la Maison Garlaban, magasin pionnier du dispositif. Et cette visibilité en pleine rue est un coup de pouce non négligeable dans cette nouvelle boutique provençale du centre ville, ouverte cet été, et qui n'a pas pu vendre ses santons sur le mois crucial de novembre à cause du confinement. "Les réseaux sociaux ont leurs limites parce qu'on a une grande partie de notre cible qui n'est pas connectée", poursuit la commerçante.

L'opération vient s'inscrire dans le cadre plus global de la campagne de la Ville #NîmesSoutientSesComerçants. "Le contexte est compliqué, ils ont perdu un mois complet de chiffre d'affaires sur une période importante un mois avant Noël, explique Valentine Wolber, adjointe au maire de Nîmes déléguée au commerce. Il va falloir vraiment tout faire pour que les commerces ne referment pas et qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions."