Loire, France

Cette opération "tranquillité entreprises" existe depuis 2011 dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une nouvelle forme de la bien connue opération des voisins vigilants. Chaque entrepreneur ligérien qui le souhaite peut faire appel aux services de la gendarmerie cet été.

Des rondes régulières

En 2017, 856 entreprises de la Loire ont participé à cette opération tranquillité entreprises. L'entrepreneur de chaque société a rempli un formulaire pour que les gendarmes de la Loire jettent un œil sur son établissement le temps de son absence. Des rondes, régulières, sont ainsi effectuées par les gendarmes de la Loire.

Les célèbres piscines Desjoyaux à La Fouillouse font notamment appel à ce service l'été explique Cyril Chastre en charge de la sécurité sur le site "souvent on peut avoir des jeunes qui viennent naïvement se baigner dans nos piscines en pensant que ce sont des piscines publiques ! donc avec ce dispositif on renforce nos mesures de sécurité".

Les entreprises ciblées l'été

Le Colonel Romain Pascal, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, explique que les entreprises sont la cible de cambriolages l'été "statistiquement elles ont deux à trois fois plus de chance d'être cambriolées par rapport à un domicile privé, les entreprises sont traditionnellement moins protégées et souvent situées dans des lieux plus isolés".

Depuis le début du dispositif _"on enregistre globalement moins de cambriolages"assure le Colonel Pascal "donc j'incite tous les chefs d'entreprises qui vont s'absenter durant ce mois d'août à faire cette petite démarche très rapide pour qu'on puisse avoir un œil sur leurs entreprises"._ Le service est entièrement gratuit.