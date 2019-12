Une opportunité pour les jeunes étudiants ou actifs avec l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté

Dijon - France

Chaque année, 170 000 personnes quittent le contingent des donneurs. Face à ce défi sociétal majeur, l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté impulse une nouvelle forme de bénévolat pour attirer les jeunes générations. Il lance le "certificat mobilisateur du don de sang", un tout nouveau programme à destination de ce qu'on appelle les "millennials", ces jeunes nés dans les années 90-2000 et rompus à l'usage des nouvelles technologies.

Pour une promotion sur les réseaux sociaux

Depuis juin dernier une cinquantaine d'étudiants ou de jeunes actifs de Besançon et de Dijon ont été sensibilisés à la problématique du don de sang via des sessions de formation à l'EFS. Le but maintenant sera pour eux d'assurer la promotion du don de sang via les réseaux sociaux ou des missions de terrain.

Valentin donneur régulier devenu bénévole

Parmi eux Valentin Reiter, 21 ans, de Merceuil près de Beaune. Étudiant en gestion des administrations à l'Université de Bourgogne Valentin donne son sang très régulièrement et voulait s'engager dans une association. C'est tout naturellement qu'il s'est inscrit dans ce projet. "J'ai eu une formation sur le don du sang, puis une formation sur le don de plasma. Et par exemple l'autre jour j'ai participé à une collecte de sang où j'animais un espace connecté pour pouvoir promouvoir cette pratique sur les réseaux sociaux".

"Des compétences à valoriser sur les CV"

C'est du bénévolat mais chaque partie est gagnante explique Marion Le Blond, directrice de la communication de l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté. "C'est un programme qui nous permet d'impulser une nouvelle forme de bénévolat, l'une de nos valeurs fondatrices. Et qui permet aux jeunes étudiants d'acquérir des compétences qu'ils peuvent valoriser sur leurs CV."

Marion Le Blond, directrice de la communication de l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté - DR

La première promotion récompensée

Mercredi 11 décembre 2019 à la maison du don de Dijon, l'EFS a remis les tous premiers certificats. Ce programme innovant que l'on doit à l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté doit bientôt être étendu au niveau national.