Une Orléanaise lance une pétition pour interdire les cirques avec animaux

Marine Charbonnier, vétérinaire de formation, demande à la mairie d'Orléans de ne plus accueillir de cirques avec animaux. En France, une quarantaine de villes ont déjà pris un arrêté municipal pour les interdire.

Confinement dans des cages, longs transports, dressage... Marine Charbonnier compare la vie des animaux de cirques à de l'esclavage. Elle a donc lancé une pétition pour faire interdire ces spectacles, s'inspirant de ce qui a été fait dans des villes comme Tourcoing ou Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Qui, aujourd'hui, serait prêt à s'enfermer dans une cage jusqu'à la fin de ses jours ? Et n'en sortir que pour se prendre des coups de piques et adopter des postures contre-natures et douloureuses ?" - Marine Charbonnier, à l'origine de la pétition

La jeune femme prend l'exemple des éléphants, souvent présents dans les cirques. "L'animal, qui pèse plusieurs tonnes, est fait pour que son poids soit répartis sur ses 4 pattes", explique-t-elle. "Si faire le poirier sur 2 pattes était une partie de plaisir pour lui, il le ferait également dans la nature."

Capture d'écran de la pétition sur le site change.org

"Sans les animaux, ce n'est plus un cirque !"

Le cirque Medrano est à Orléans pour le week-end. Il compte une trentaine d'animaux, dont 7 fauves installés dans une cage de plus de 50m². Tout est très encadré par l'État, confie Jean-Damien Maugée, le présentateur du spectacle. Les cirques sont d'ailleurs régulièrement soumis à des contrôles vétérinaires.

On a des règles : les cages de transport et de détente doivent faire telle longueur, telle largeur... Tout cela est fixé par le ministère. Et les animaux sont dressés à la viande, et non pas à coups de piques, sinon ils deviendraient agressifs." - Jean-Damien Maugée, Monsieur Loyal du cirque Medrano

Dans la fille d'attente du cirque Medrano, l'idée d'aller voir un spectacle sans animaux ne fait pas vraiment l'unanimité. "C'est important, surtout pour les enfants, qui sont plus attirés par les animaux", explique Mathieu. "Tout le charme d'un cirque, ce sont les animaux. A partir du moment où ils ne sont pas maltraités... Mais sans les animaux, ce n'est plus un cirque !", poursuit Claude. Pour Arthur, en revanche "les animaux sont de moins en moins essentiels. Le cirque déjà en général est quelque chose de très amusant." Un spectacle sans animaux ? "Ça ne me dérangerait pas !", confie le jeune garçon.

