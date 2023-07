Une Orléanaise lègue sa fortune au Département du Loiret

C'est une belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent : une Orléanaise vient de léguer sa fortune et son patrimoine au Conseil départemental du Loiret. Cette dame, décédée au début de l'année à l'âge de 70 ans, était une ancienne enfant accueillie par la Ddass. C'est comme cela qu'on appelait l'Aide sociale à l'enfance (Ase) jusqu'en 2010. Dans son testament, déposé chez un notaire, elle a précisé qu'elle "voulait rendre à la collectivité ce qu'elle avait reçu".

345.000 euros et des appartements sur l'orléanais

Selon les informations recueillies par France Bleu Orléans, l'héritage laissé par cette Orléanaise est assez conséquent. Il y a 345.000 euros sur un compte en banque ainsi que trois studios et un appartement F3, tous situés dans la Métropole d'Orléans. Pour l'instant, il y a encore des détails juridiques à régler. Mais la commission sociale du département a déjà commencé à travailler sur ce que le Département pourrait faire de cet héritage. L'appartement F3, situé sur Orléans, pourrait être conservé et transformé en structure d'accueil pour les jeunes de plus de 18 ans qui viennent de sortir de l'Ase et qui apprennent à devenir autonomes. Les autres biens pourraient êtres vendus et l'argent sera fléché pour des travaux dans les actuelles structures de l'Ase.

Pour l'instant, mystère autour de cette généreuse donatrice

A ce stade, le Département ne souhaite pas communiquer le nom de la généreuse donatrice. Mais son président, Marc Gaudet, promet qu'elle aura une plaque à son nom, idéalement à la Maison de l'enfance d'Orléans ou ailleurs. Une délibération sera présentée, courant septembre, aux élus du Conseil départemental du Loiret pour savoir si la collectivité accepte le don. Une autre délibération suivra pour définir l'utilisation du don. Il y a un peu plus d'un an, le département avait déjà reçu en legs 47 hectares en forêt d'Orléans avec une maison.